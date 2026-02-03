'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 4 de febrero: el chantaje de Adriana y el temor de Alejo

Llega febrero y con él nuevas y explosivas tramas a 'Valle Salvaje'. Y es que según avanza ya La 1 en una promo será un "febrero imposible de olvidar" en la serie creada por Josep Cister y que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' cebando una muerte inesperada.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le contaba a Alejo que a su padre lo mataron en el templete y que el que lo hizo tenía que conocer muy bien el lugar para acercarse a él sin ser visto y que quizás su padre conocía a su agresor y por eso no se defendió con su espada mientras Alejo trataba de convencerle de que deje de investigar.

Bárbara no se creía ninguna de las excusas que pone Luisa para no acudir a la boda de Adriana y Rafael y trataba de convencerla para que cambie de opinión. Pero la doncella le dejaba claro que su decisión ya está tomada.

Atanasio no dudaba en preguntarle a José Luis si está convencido del paso que va a dar al abdicar el ducado pues también supone renunciar a ser consejero real tal y como tanto ha deseado.

Bárbara cree que Alejo oculta algo porque no entiende por qué le molesta tanto que Braulio quiera investigar la muerte de su padre. Y Matilde le pedía a Mercedes que por favor le devuelva las cartas que Dámaso le escribió a Gaspar.

Adriana irrumpía en palacio para encararse con José Luis por prohibirle a Luisa que acuda a su boda con Rafael y no dudaba en hacerle un ultimátum: si Luisa no asiste a su enlace ella tampoco se presentará.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles, 4 de febrero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 347 de 'Valle Salvaje' del miércoles 4 de febrero

Luisa en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tras el ultimátum de Adriana obligando a José Luis a que permita que Luisa esté presente en su boda, el duque le confiesa a Victoria que tendría que haber dejado que la ajusticiaran en la plaza del pueblo.

Alejo insiste en decirle a Braulio que deje de investigar la muerte de su padre porque ya les investigaron a todos y la Santa Hermandad decretó que nadie tenía motivos para asesinar a su padre pero él no se da por vencido.

Adriana se planta y se mantiene firme: o Luisa acude a su boda o no dará el sí quiero. Todo mientras Rafael trata de hacerle ver que su padre es capaz de cualquier cosa.

Mercedes le pide a Dámaso que le devuelva las cartas que le escribió a Gaspar para dárselas a Matilde pero él se niega. Mientras, Adriana le advierte a su tía Victoria que debería preocuparse de otras cuitas que suceden en palacio como la abdicación de su esposo.

Tanto Adriana como Rafael desconfían en la premura de la decisión de José Luis. Y Rafael no duda en compartir sus dudas con Dámaso pues no entiende por qué su padre confía tanto en él.

Finalmente, Victoria no duda en hablar con Luisa para que hable con Adriana y trate de convencerla de que acepte que no va a acudir a su boda y le deja claro que lo único que está haciendo es arruinarle la vida a su amiga.