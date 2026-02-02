'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 3 de febrero: el ultimátum de Adriana que complica su boda

Llega febrero y con él nuevas y explosivas tramas a 'Valle Salvaje'. Y es que según avanza ya La 1 en una promo será un "febrero imposible de olvidar" en la serie creada por Josep Cister y que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' cebando una muerte inesperada.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria hablaba con su sobrina Adriana para que intente convencer a Rafael de que acepte ser el nuevo duque de Valle Salvaje. Mientras que Rafael dudaba del motivo que ha hecho a su padre abdicar porque no se cree que sea por cansancio.

Por su parte, José Luis no dudaba en encararse con Luisa advirtiéndola de que es solo una simple doncella y que si vuelve a acercarse a Alejo para tratar de conseguir algo más sufrirá las consecuencias y le dejaba claro que su único heredero será el hijo de Rafael y no su hijo.

Adriana le insistía a Rafael con ser sinceros y contar a toda la familia que el bebé que espera es suyo y no de Julio como todos creen. Pero él le pedía que de ninguna de las maneras lo cuente. Pero Adriana no le hacía caso y decidía hablar con José Luis.

Francisco daba el paso de confesarle a Martín que está enamorado de Pepa y su amigo se mostraba dolido con él. Paralelamente, Martín le confesaba a Eva que ojalá nunca hubiera regresado al Valle.

Mercedes le entregaba a Dámaso las cartas que le escribió en su día a Gaspar para demostrarle que es su cómplice y que puede confiar en ella. Y Braulio le confesaba a Alejo que sabe que su padre fue asesinado y quiere saber quién lo hizo.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes, 3 de febrero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 346 de 'Valle Salvaje' del martes 3 de febrero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le cuenta a Alejo que a su padre lo mataron en el templete y que el que lo hizo tenía que conocer muy bien el lugar para acercarse a él sin ser visto y que quizás su padre conocía a su agresor y por eso no se defendió con su espada.

Bárbara no se cree ninguna de las excusas que pone Luisa para no acudir a la boda de Adriana y Rafael y trata de convencerla para que cambie de opinión. Pero la doncella le deja claro que su decisión ya está tomada.

Atanasio no duda en preguntarle a José Luis si está convencido del paso que va a dar al abdicar el ducado pues también supone renunciar a ser consejero real tal y como tanto ha deseado.

Bárbara cree que Alejo oculta algo porque no entiende por qué le molesta tanto que Braulio quiera investigar la muerte de su padre. Y Matilde le pide a Mercedes que por favor le devuelva las cartas que Dámaso le escribió a Gaspar.

Adriana irrumpe en palacio para encararse con José Luis por prohibirle a Luisa que acuda a su boda con Rafael y no duda en hacerle un ultimátum: si Luisa no asiste a su enlace ella tampoco se presentará.