Una periodista ya fuera de 'Informativos Telecinco': "Que nadie se atreva a decir que no hay recortes ni despidos"

'Informativos Telecinco' vive posiblemente la mayor crisis de su historia y ya no hablamos solo de audiencias. Mediaset inicia a partir de esta semana una reestructuración de sus informativos con la fusión de los informativos de Telecinco y 'Noticias Cuatro' en redacción y en plató.

Hace unos días, Mediaset convocó a la prensa para explicar todos los detalles de esta fusión y desmentir algunos rumores que habían salido en prensa. En este encuentro, Francisco Moreno, el director de informativos de Mediaset defendió que "no hay recortes previstos. En absoluto va a haber ningún tipo de recorte en lo que es la redacción central".

Sin embargo, esas palabras tenían truco. Y es que aunque es cierto que en la redacción central de 'Informativos Telecinco' no va a haber recortes ni despidos más allá de la desaparición de las áreas, salvo la de Nacional e Internacional, la realidad es que en las delegaciones si que está habiendo ceses. Así, según avanzó Poco Pasa TV, en esta semana ha habido más de treinta despidos en las delegaciones de A Coruña, Vigo, Granada, Sevilla, Valencia, Alicante, Bilbao, Donostia y Cataluña así como cinco reubicaciones en otros proyectos desmantelándose además las delegaciones de Castilla y León y Aragón.

Ante estos despidos, los miembros de la "redacción central" de 'Informativos Telecinco' realizó una jornada de protestas este viernes siguiendo el estilo de los "viernes negros" que durante años se hizo en TVE. Así, muchos miembros vistieron de negro, incluidos reporteros y presentadores como Isabel Jiménez o Alba Lago en apoyo de sus compañeros cesados bajo el lema "Mediaset recorta, Secuoya despide". Y es que hay que tener en cuenta que desde el pasado enero es la empresa CBM, propietaria de Secuoya la que se hace cargo de las delegaciones de 'Informativos Telecinco'. Y es ahí donde parece que si se están produciendo recortes y despidos.

Lydia Cruz denuncia la realidad de 'Informativos Telecinco': "Ojalá Pedro no se hubiera ido nunca"

Una de las trabajadoras célebres de 'Informativos Telecinco' que ha sido despedida es Lydia Cruz, que llevaba trece años en la cadena. Y la periodista no ha dudado en lanzar un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram donde además ha recibido el apoyo de muchos compañeros, que denuncian no entender la situación.

"Recuerdo a la Lydia de hace trece años llegando llena de ilusión y miedos a un sitio desconocido que se convertiría en su casa. Hace ya mucho tiempo que no sé qué queda de esa ilusión, ni lo reconozco como casa. Con los años he entendido que lo que te hace sentir en casa son las personas, no los sitios", empieza señalando la periodista. "He tenido mucha suerte con todas y cada una de las personas que la vida me ha puesto en el camino durante todos estos años. Siempre he llevado y llevaré en el corazón a mi familia de deportes, los primeros que confiaron en mí. Imposible olvidarme de mi querido matinal y su gente, tan chalados como entrañables. Gracias por todo lo que he aprendido con vosotros, que es todo. Gracias a todas las secciones por las que he pasado y ahora desaparecen. Gracias por cada oportunidad que se me ha dado. Gracias a las personas que creyeron en mí cuando ni yo misma lo hacía", prosigue diciendo.



"Después llegó Valencia. Apostar por volver a mi verdadera casa, aunque ya nunca más me sentiría en ella. Sabía que el trabajo en las delegaciones era duro pero no podía imaginarme cuánto. No os hacéis una idea del pánico que me daba ponerme delante de la cámara y lo poco que me gustaba. Algo que después se convertiría en mi rutina a base de superar miedos. Y de intentar superarme a mí misma cada día. Gracias siempre por darme la oportunidad de hacerlo", recalca sobre su última etapa como parte de la delegación de 'Informativos Telecinco' en la Comunidad Valenciana.

Tras ello, Lydia Cruz recalca lo duro que ha sido esta despedida por las maneras en las que lo han hecho. "Trece años que hoy llegan a su fin con sentimientos encontrados. Siento tanta pena como paz. No voy a mentir, me he querido ir muchas veces. Muchísimas. Pero no así. No de esta forma, ni con este trato. Nos hemos jugado la vida por este trabajo. Y no es una forma de hablar. No saben, ni valoran, los inmensos profesionales que tienen y no merecen. Mis compañeros. Bueno, mis ya excompañeros. Que nadie se atreva a decir que no hay recortes ni despidos. Porque sí los hay y muchos. Lleva un año habiéndolos. Me libré la primera vez, no me libro de esta", sentencia.

Finalmente, Lydia Cruz no duda en dejar claro que nada ha vuelto a ser igual en 'Informativos Telecinco' desde la marcha de Pedro Piqueras, que se jubiló en diciembre de 2023. "Elijo esta foto porque mis recuerdos más bonitos son todos con el micro viejo. Ojalá Pedro no se hubiera ido nunca... Desde entonces, nada es igual ni lo volverá a ser. Esta mañana, mientras recogía las cosas de mi mesa he visto como a un tío de dos metros se le caían las lágrimas. Y, joder, reconforta saber que alguien te va a echar de menos aunque sea un poquito", confiesa. "Me voy triste pero muy tranquila. Sabiendo que siempre lo he hecho lo mejor que he podido o sabido. No sé si habré sido buena periodista pero siempre he sido buena persona. Y para mí no hay nada más importante que eso.

Gracias por lo vivido y suerte a los que quedan…🩵", concluye la periodista en su post de despedida.

Un mensaje al que han reaccionado otros rostros que siguen formando parte de 'Informativos Telecinco' o de otros proyectos de Mediaset. Es el caso de Lorenzo García Campoy que destaca que "Me parte el alma leerte, @lydiacb. Lo siento mucho, vales (valéis) una barbaridad y eso no lo cambia nada. Nos quedamos huérfanos y no os olvidamos".

También José María Fernández, actualmente en 'En boca de todos' asegura que "hay cosas que nadie entiende". Mientras que Patricia Martínez, de la delegación de Galicia, confiesa que "me duele en el alma las despedidas, los abrazos y las decisiones de estos días. Abrazo enorme". Por su lado, Laila Jiménez, actualmente copresentadora de 'Todo es mentira' le responde a Lydia Cruz que eres "una persona increíble y una profesional de la hostia. Lo siento mucho guapa".



También Antonio Lasso, que estaba en la delegación de Andalucía se despedía hace unos días de todos sus compañeros de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' en su cuenta de Instagram.