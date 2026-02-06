Protestas y luto en 'Informativos Telecinco' tras más de 30 despidos: "Mediaset recorta, Secuoya despide"

'Informativos Telecinco' vive sus peores momentos en Mediaset. No hablamos solo de audiencia. Y es que parece que la realidad sobre la situación de sus trabajadores es bastante diferente de lo que el grupo aseguró el pasado martes en la rueda de prensa, a la que acudió El Televisero.

En esa jornada, Mediaset convocó a los medios a un encuentro informativo para aclarar todos los detalles sobre la fusión de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' que pasa por realizarse todas sus ediciones en el plató central de 'Informativos Telecinco', desapareciendo el de Cuatro y fusionando también sus redacciones.

En dicho encuentro se confirmó también la desaparición de las áreas, quedando únicamente las de Nacional e Internacional. Pero en él, Francisco Moreno, el director de Informativos de Mediaset, defendió que no iba a producirse ningún tipo de recorte. "No hay recortes previstos. En absoluto va a haber ningún tipo de recorte en lo que es la redacción central", recalcaba el máximo responsable de los informativos.

Sin embargo, parece que la realidad es bien distinta. Así, según publica Poco Pasa TV, esta misma semana se han producido más de 30 despidos en las diferentes delegaciones de 'Informativos Telecinco'. Un día antes de esa rueda de prensa, responsables de CBM, la empresa propiedad del Grupo Secuoya, que desde enero asumió buena parte de las delegaciones y corresponsalías, anunciaron el despido de diez trabajadores de las delegaciones de A Coruña, Vigo y Granada.

Pero esas redacciones no han sido las únicas afectadas. También ha habido despidos en Sevilla, Valencia, Alicante, Bilbao, Donostia y Cataluña. En total, la citada cuenta habla de más de treinta destituciones y cinco reubicaciones en otros proyectos. Incluso, destapa que se han desmantelado las delegaciones de Castilla y León y de Aragón, donde precisamente este domingo se celebran elecciones.

Entre los que se han quedado sin trabajo se encuentran rostros que el público reconoce, pues algunos han formado parte de 'Informativos Telecinco' durante más de 25 años. Se trata tanto de reporteros y redactores como de cámaras. Todos ellos pertenecen a delegaciones. Por eso, cuando Francisco Moreno habló de la "redacción central" no estaba mintiendo porque son trabajadores ajenos a Mediaset y que forman parte de una subcontrata.

El lema de la protesta: "Mediaset recorta, Secuoya despide"

No obstante, en el fondo sí que hay recortes y ceses. Por ello, este mismo viernes, los miembros de la "redacción central" de Mediaset en Fuencarral se han vestido de negro como manera de protestar por la delicada situación que se atraviesa en el departamento de informativos del grupo, siguiendo así los pasos de los llamados "viernes negros" que durante años se llevaron a cabo en TVE en la época del gobierno de Mariano Rajoy.

De hecho, Poco Pasa TV ha mostrado un pequeño vídeo de toda la redacción de 'Informativos Telecinco' vestida de negro y un cartel en el que se podía leer lo siguiente: "Mediaset recorta, Secuoya despide". Asimismo, también se ha podido observar a Isabel Jiménez vestida de oscuro y también a buena parte de los reporteros con trajes y abrigos negros.