'Supervivientes 2026' oficializa a su concursante más veterano y polémico, que acaparó titulares por su defensa del franquismo

Era un secreto a voces y por fin se ha confirmado. José Manuel Soto formará parte de 'Supervivientes 2026', tal y como publicó Infomalia en exclusiva hace algunas semanas. El artista, que está a punto de cumplir 65 años, se convierte en el concursante más veterano de la edición. Aunque la edad no será un impedimento y piensa ir a por todas.

En su vídeo de presentación asegura que se enfrenta a esta aventura para demostrarse a sí mismo que puede superar grandes retos: "Algunos me conoceréis, soy José Manuel Soto y lleva 40 años dedicado a la música y soy uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026'. Me embarco en esta aventura porque quiero saber si soy capaz de superar un reto tan duro a mi edad. Voy a cumplir pronto 65 años. ¡Nos vemos en Honduras!".

🏝️José Manuel Soto, nuevo concursante de S|V 2026. El jueves a las 21:45h, gran estreno en @telecincoes pic.twitter.com/20SUCSUK2J — Mediaset España (@mediasetcom) February 28, 2026

¿Quién es José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026'?

José Manuel Soto nació en 1961 en Sevilla. Pronto descubrió su vocación por la música. Entre sus grandes éxitos se encuentran temas como 'Por ella' o 'Déjate querer', una fusión rompedora en aquel momento de pop y flamenco. 'Supervivientes 2026' no será su primer reality de aventuras, pues en el año 2004 concursó en 'La selva de los famosos'. Además, también le pudimos ver en 'Tu cara me suena', donde quedó en penúltima posición del ránking.

En cuanto a su vida personal, José Manuel Soto está casado y tiene tres hijos: Marcos, Rocío y Jaime. Todos ellos han heredado de su padre el gusto por la música. De hecho, sus dos hijos mayores han formado el grupo musical 'Mi hermano y yo'. Los cuatro serán el mayor apoyo del cantante durante su paso por 'Supervivientes 2026'.

El nombre de José Manuel Soto se ha visto envuelto en los últimos años en numerosas polémicas, sobre todo a raíz de sus alegatos políticos. En los últimos tiempos, el artista ha cargado en numerosas ocasiones y muy duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Además de contra los antitaurinos e incluso contra RTVE.

Las polémicas que han rodeado a José Manuel Soto en los últimos tiempos

Tampoco ha tenido reparos en defender públicamente la España que dejó Franco. Fue el pasado mes de noviembre, cuando aseguró que el dictador dejó como legado "una España unida, próspera y en paz". Sus palabras fueron respondidas por Jesús Cintora desde el programa 'Malas lenguas': "Ha frivolizado sobre Franco y soltado bulos. Dice que Franco dejó un 'legado de paz'. ¿De paz, cuando hubo gente fusilnada y gente que tuvo que irse de España? En fin".

Recientemente volvía a estar en el punto de mira por su defensa de Julio Iglesias tras salir la noticia del supuesto abuso sexual del cantante a varias trabajadoras de sus casas en República Dominicana y las Bahamas. Ahora, José Manuel Soto tendrá que convivir en Honduras con distintos tipos de perfiles, y es que el de esta edición es uno de los castings más variopintos de la historia de 'Supervivientes'.

Por el momento están confirmados como concursantes Gabriella Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Álex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Toni Elías, Jaime Astrain y Álex Ghita.

La principal novedad de 'Supervivientes 2026' será la baja de Laura Madrueño, quien será sustituida por María Lamela como presentadora desde Honduras. También causará baja Carlos Sobera, que dejará 'Supervivientes: Tierra de nadie' en manos de Ion Aramendi. Los que sí continuarán serán Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves y Sandra Barneda como presentadora de los debates dominicales.