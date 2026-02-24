RTVE reajusta la programación de La 1 con nuevos horarios de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' ante un trágico suceso

Ya es oficial. TVE modificará su programación de tarde tanto del jueves 26 como del viernes 27 de febrero ligeramente pues La 1 ofrecerá dos capítulos especiales de 'Valle Salvaje' con mayor duración afectando de lleno a 'La Promesa', que reducirá su duración ambos días.

De esta manera, La 1 ya confirma que emitirá capítulos de 80 minutos de 'Valle Salvaje' tanto el jueves como el viernes tras un suceso trágico mientras que reducirá la duración de 'La Promesa' a 25 minutos cada día en lugar de los 60 habituales.

Así, tanto el jueves como el viernes, La 1 solo ofrecerá un capítulo de 'La Promesa', en concreto el episodio 784 dividido en dos para hacer hueco a los capítulos especiales de 'Valle Salvaje', que ampliará su metraje después de ofrecer su capítulo decisivo este miércoles.

Y es que La 1 ya anuncia la emisión del capítulo decisivo de 'Valle Salvaje' para este miércoles a las 17:45 horas. Todo este movimiento con 'Valle Salvaje' llega después de que la serie viva en una tensión absoluta con el grave estado de salud de Adriana tras dar a luz a su hija María. Y es que desde hace días, la salud de la protagonista mantiene en vilo a toda la familia y en los próximos episodios la cosa empeorará.

Cabe decir que estos cambios no afectarán al resto de su programación de tarde. 'Directo al grano' se mantendrá en su horario concluyendo en torno a las 17:45 horas mientras que 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' seguirán en sus horarios habituales sin cambios.

Así queda la programación de tarde del jueves y viernes en La 1:

14:55 horas - 'Telediario 1'

15:35 horas - 'Deportes 1'

15:40 horas - 'El tiempo'

15:45 horas - 'Informativo Territorial'

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

19:05 horas - 'La Promesa'

19:30 horas - 'Malas lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

Gran tensión en 'Valle Salvaje' por la posible muerte de su protagonista

Y es que el capítulo de 'Valle Salvaje' del miércoles será muy elocuente pues el galeno llegará con malas noticias a la Casa Grande: Adriana está muy grave y no sabe si hay algo que él pueda hacer. Tras ello, la Salcedo terminará aceptando su final.

Sin embargo, todos los que la quieren tienen esperanza y le piden a Don Emilio que no desista en su empeño por salvarla. Por si acaso, ella no dudará en despedirse de su querido Valle Salvaje.

Mientras que para el del jueves, La 1 avanza que la preocupación ahora estará puesta en la salud de la pequeña María. Adriana y Rafael, muy nerviosos, comparten sus miedos con Luisa, quien quiere salir de la comarca para buscar ayuda.

Habrá que esperar al jueves y viernes para ver qué ocurrirá en 'Valle Salvaje' y que nos tienen preparados los guionistas con Josep Cister al frente teniendo en cuenta la cantidad de giros que ha habido hasta ahora tanto en esta ficción como en 'La Promesa'. ¿Morirá Adriana esta semana como ya sucediera con Jana o será el bebé el que no sobreviva?