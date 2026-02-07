Rosa Rodríguez revela lo que le ha ocurrido con el dinero del bote de 'Pasapalabra' y tiene explicación

Hace solo unas horas, Rosa Rodríguez se proclamaba ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' frente a Manu Pascual. Marcó este hito ante más de 4,2 millones de espectadores y, por ello, su proyección mediática ahora es máxima.
Este viernes, está siendo un día de muchas entrevistas a los medios de comunicación, entre ellos a El Televisero. No obstante, su primera aparición en televisión tras hacerse con el premio se ha producido en el programa 'Espejo Público' con Susanna Griso.
Rosa Rodríguez ha acudido al plató del magacín matinal de Antena 3 para comentar cómo se encuentra tras su abrumadora victoria y desvelar si le han entregado ya el dinero del bote. Y es que, como no podía ser de otro modo, ante un premio tan grande (2.716.000 euros), toda la atención se centra en si lo ha cobrado o no.
Así, en 'Espejo Público' no han tardado en preguntarle por ello, y Rosa ha revelado que aún no ha recibido nada de un premio que, en realidad, se quedará en un importe neto de aproximadamente 1.377.000 euros tras cumplir con sus obligaciones con la Agencia Tributaria estatal y con la Hacienda autonómica de Cataluña, donde la concursante está afincada ahora. En este sentido, la Agencia Tributaria recaudará un total de 1.339.210 euros.
Como decimos, Rosa Rodríguez ha admitido que aún no ha ingresado ni un céntimo del bote, pero lo cierto es que es algo totalmente normal. Su victoria se produjo hace apenas dos semanas y media (cuando se grabó el programa) y, habitualmente, transcurre un periodo de tres meses hasta obtener el dinero. Así lo confirmó Rafa Castaño cuando él fue el ganador en 2023: "Tardan unos tres meses en ingresar el dinero".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram