¿Quién es el primer invitado confirmado de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 2 de febrero?

Tras despedir la semana con la visita de Vanessa Romero y Celtas Cortos, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el grupo de rock español días después de que sus componentes se colasen en el programa apareciendo entre el público del teatro. La recta final de la emisión quedó reservada para la actriz y directora, que desveló todos los detalles de su corto nominado a los premios Goya 'Sexo a los 70'.

La visita de la actriz y el grupo se tradujo en un 13.2% de share y 1.0679.000 de espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 15% de share y 1.919.000 espectadores gracias a la visita del chef Dani García. Por su parte, 'GH DÚO' se conformó con un 8% de cuota de pantalla y 1.029.000 seguidores durante su versión express.

Leiva, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 2 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Mika, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo álbum de estudio 'Hyperlove' además de su nueva gira de conciertos internacional. Por su parte, David Broncano recibirá una vez más a Leiva.

El artista abrirá semana de entrevistas en 'La Revuelta' para desvelar todos los detalles de su 'Tour gigante', que finalizará este año en España con sus últimas seis paradas. Así, el cantante se reencontrará con David Broncano meses después de su última visita, cuando acudió para presentar su documental 'Hasta que me quede sin voz'.

Su nueva visita se produce tras el fin de la etapa de su gira de conciertos por Latinoamérica. Después haber actuado ante miles de personas en Ciudad de México, Jalisco, Bogotá y Lima, el intérprete vuelve a encontrarse con el humorista para desvelar cómo se prepara para las últimas paradas de su exitoso tour mundial.