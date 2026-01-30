Vanessa Romero agotó la paciencia de Broncano en 'La Revuelta' con su respuesta a las preguntas clásicas

Vanessa Romero ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves en calidad de directora, para celebrar junto a David Broncano su nominación a mejor corto de ficción en los premios Goya por su cortometraje 'Sexo a los 70'. Sin embargo, la actriz ha atravesado un tenso momento al final de la entrevista al agotar la paciencia del humorista por sus ambiguas respuestas a las preguntas clásicas.

"Queríamos traer al programa a títulos nominados a premios que salen menos en medios y no sabíamos que además de actriz habías dirigido un corto nominado a los Goya", ha comenzado explicando el conductor de 'La Revuelta' nada más recibir a la actriz durante la recta final de la noche, con un tiempo de entrevista tan reducido que en cuestión de minutos ya entraban en el terreno más temido.

Vanessa Romero se queda corta con sus respuestas a las preguntas clásicas de 'La Revuelta'

"No me llegaste a hacer nunca las preguntas y dije qué guay no me las ha hecho, yo salí de allí tan contenta", ha confesado Vanessa Romero, explicando el alivio que sintió durante su primera y única visita a 'La Resistencia' cuando el humorista olvidó someterla a las temidas preguntas sobre sexo y dinero. Sin embargo, Broncano le ha dejado claro que hoy tendría que ser sincera.

🎁 Vanesa Romero no quería entrevista, quería La Revuelta edición Amigo Invisible. Poca gente pone tanto empeño para completar el camerino museo de Broncano #Larevuelta pic.twitter.com/5L1GPGHML0 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 29, 2026

"No tengo ni idea, te lo juro. Muchos años en la profesión sí, llevo 30 años", ha contestado a la primera cuestión sobre el patrimonio, asegurando que no podía ofrecer una cifra concreta. "La que se avecina' y ese tipo de series generan pasta", ha recalcado entonces el presentador rememorando su trayectoria televisiva en las series de los hermanos Caballero.

"Entre 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' creo que fueron 17 temporadas o así. Qué suerte también", ha reconocido Vanessa Romero, desvelando también la valiosa decisión que tomó cuando comenzó a reunir dinero en aquella etapa. "Yo le hice caso a mi madre, me dijo es el momento de comprarte una casa, lo hice y estoy hipotecada", ha desvelado únicamente sobre su patrimonio.

Pero ha sido durante su respuesta a la cuestión del sexo cuando David Broncano ha terminado por perder la paciencia. "Sabes qué pasa, el mes ha sido un poco complicado porque con toda la promoción he estado por muchos países. Entonces el tiempo justo y mi chico está en Barcelona. Es verdad que intentamos vernos una vez a la semana", ha tratado de excusarse la actriz.

"No será solo hablar", le espetaba el presentador en busca de una cifra aproximada. "A ver el deseo a veces no está en la agenda, hay que plantearlo, hay que ponerlo. Si nos hemos visto 4 veces este mes pues haz cálculos", señalaba Vanessa Romero tratando de librarse. "Yo qué cálculos voy a hacer. Danos un dato verdadero, si algo te pido es eso", le ha reprochado rápidamente el comunicador.

Sin embargo, la invitada terminaba su paso por 'La revuelta' sin ofrecer ningún dato concreto en ninguna de las preguntas. "Bueno, bien, bien. No tanto como a mí me gustaría, pero de momento estoy contenta. Lo digo por el tiempo", reconocía únicamente entre risas. "Respuesta amenazante para el chaval", señalaba bromeando David Broncano, que daba por válida su respuesta para despedir la emisión.