Pedro Ruiz hace mucho ruido con esta sentencia sobre Isabel Díaz Ayuso y José Mota: "Es grotesco"

Isabel Díaz Ayuso continúa en el foco de la polémica tras su último gesto de concordia con Donald Trump al anunciar que la Comunidad de Madrid otorgará una medalla internacional a Estados Unidos por ser "el principal faro del mundo libre". A los cientos de reacciones que se han acumulado en redes y en televisión estos días se ha sumado la de Pedro Ruiz, que a través de su cuenta de X no ha dudado en sentenciar a la presidenta madrileña utilizando a José Mota como baza.

"Somos el motor económico y social de España, donde los ciudadanos van a vivir huyendo de los totalitarios. Un pueblo unido contra el terrorismo, la decadencia y el miedo. Madrid es su casa al otro lado del Atlántico, porque la historia de España y de los Estados Unidos no se entenderían la una sin la otra", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid en un mensaje de vídeo emitido durante un evento organizado en la mansión de Donald Trump en Florida esta semana.

Pedro Ruiz se revuelve contra la "parodia" que supone la medalla internacional de Ayuso al Estados Unidos de Donald Trump

Una declaración de intenciones por parte de Isabel Díaz Ayuso que ha recibido un aluvión de críticas por ignorar la brutalidad que los agentes del ICE están desplegando sobre la población migrante en Estados Unidos y premiarla. "Darle una medalla a Trump como símbolo de la libertad es grotesco", ha advertido Pedro Ruiz en su cuenta de X este jueves, revolviéndose contra el último gesto de la presidenta madrileña.

Darle una medalla a Trump como símbolo de la libertad es grotesco. Si no fuera porque es real, parecería una parodia del fin de año de @JoseMotatv — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) February 12, 2026

"Si no fuera porque es real, parecería una parodia del fin de año de José Mota", ha sentenciado el artista, dejando más que claro que este polémico reconocimiento en mitad de un panorama político internacional marcado por la tensión entre Estados Unidos y España parece una escena de ficción. Sin embargo, no es la primera vez que la líder del Partido Popular hace uso de este tipo de medallas de forma partidista para acaparar titulares o disparar contra el Gobierno.

Cabe recordar que en 2024 Isabel Díaz Ayuso también concedió la medalla internacional al presidente de la República Argentina Javier Milei, una controvertida figura que también atravesaba un momento de conflicto con el Gobierno central. La Comunidad de Madrid le premió por "los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano".