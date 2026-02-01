Muere Fernando Esteso, humorista y actor de cine y televisión, a los 80 años de edad

El cómico español Fernando Esteso ha fallecido este domingo, 1 de febrero, a los 80 años de edad en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde llevaba un par de días ingresado. El actor y humorista arrastraba problemas respiratorios desde hacía años, motivo por el cual ya había sido hospitalizado en dicho centro.

Según Levante EMV, fuentes cercanas al actor han contado que llevaba un tiempo delicado de salud tras haber recibido tratamiento por su enfermedad. Ya la pasada Navidad, Fernando Esteso fue el gran ausente de algunas de las veladas propias de esa época del año porque no se encontraba en condiciones de acudir.

Fernando Esteso, nacido en Zaragoza el 14 de enero de 1945, creció en una familia de artistas, dedicada a la jota y al espectáculo. Su padre era cantante y actor de variedades, y fue él quien le introdujo en el mundo artístico a una corta edad. Y es que Esteso solo tenía seis años cuando debutó sobre los escenarios como 'El niño de la Jota'.

Fue en los años 70 cuando el cómico vivió su gran momento profesional. Su trabajo en la época del destape y sus éxitos junto a Andrés Pajares le encumbraron como uno de los grandes humoristas de la época. Incluso en los últimos años, en los que su actividad era mucho mejor, hizo algunas apariciones puntuales en eventos relacionados con el cine, el teatro y la televisión.

Los éxitos de Fernando Esteso junto a Andrés Pajares

Más de un millón de espectadores vieron en el cine la primera película de Esteso y Pajares, 'Los bingueros', de 1979. Los quince millones de pesetas que se invirtieron en ella se convirtieron en 200 millones en beneficios. Mientras rodaban 'Los bingueros' Mariano Ozores ya escribía la siguiente comedia, 'Los energéticos'. La tercera colaboración del dúo fue 'Yo hice a Roque III', en 1980. Le siguieron 'Cristóbal Colón, de oficio descubridor' (1982) y otra serie de títulos.

Tras la separación del dúo cómico, Fernando Esteso tuvo una fugaz carrera en televisión vinculado a Telecinco que culminó en los tribunales y en una condena que obligaba a la cadena a pagarle más de un millón de euros de euros por daños y prejuicios. También apareció en la cuarta y quinta entrega de 'Torrente' y algunas series como 'Gym Tony' y 'La que se avecina'. Su última gran aparición en televisión fue en el programa de TVE 'No sé de qué me hablas', presentado por Inés Hernand y Mercedes Milá.

Estos últimos años los ha pasado alejado del foco mediático, en Valencia junto a sus hijos, de los que en alguna ocasión habló con orgullo. Hace diez años, en una entrevista concedida a El Mundo, Fernando Esteso contó que vivía en Valencia para estar cerca de ellos. "Soy viudo desde hace unos años. Tengo dos hijos que me vigilan. Convivimos los tres, tenemos nuestros momentos pero me siento feliz. Como trabajaban en Valencia, me fui allí con ellos", contó entonces.

En el año 2021, sufrió una insuficiencia respiratoria por culpa de una bronquitis, lo que le llevó a apartarse de los escenarios durante un tiempo. Hace unos meses, intervino en el programa 'Fiesta' de Telecinco, donde habló de su día a día: "Por la mañana me tomo diez pastillas y estoy como nuevo". "He pasado por altibajos, pero cuando hay uno, toca apechugar y levantarse", contó con filosofía.