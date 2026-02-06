Muchos señalan exactamente lo mismo tras ver a Manu Pascual perder el bote más alto de 'Pasapalabra'

Llegó el gran día. Tras varias semanas anunciando que el bote de 'Pasapalabra' ya tenía dueño ha sido este jueves cuando Antena 3 ha emitido en prime time el programa en el que hemos descubierto que ha sido Rosa Rodríguez la que se ha llevado el bote más alto de la historia del concurso que presenta Roberto Leal, en concreto 2.716.000 euros frente a Manu Pascual.
Así, Rosa Rodríguez ha completado el ansiado Rosco de 25 palabras este jueves ganando así su duelo a Manu Pascual después de 307 entregas enfrentándose cara a cara. Con ello, la gallega hace historia logrando romper el récord que había alcanzado Rafa Castaño en 2023 cuando se alzó con el bote de 2.272.000 euros
De esta manera, Rosa Rodríguez pone fin a su paso por 'Pasapalabra' habiendo logrado el objetivo a pesar de que la estadística estaba de parte de su rival. Y es que de 307 programas participados, en 96 ha obtenido la victoria, en 120 ha perdido en favor de Manu Pascual y en 91 ha empatado.
Con el triunfo de Rosa Rodríguez, Manu Pascual se ve obligado a abandonar 'Pasapalabra' pues cabe recordar que el concurso cuenta con una regla inamovible que obliga al perdedor a dejar también su silla en el concurso. De modo que el madrileño se despide tras 436 programas. Lo hace eso sí llevándose los 270.600 euros que había acumulado en su marcador hasta ahora.
La audiencia desolada por la perdida de Manu Pascual en 'Pasapalabra'
Después de que haya sido Rosa Rodríguez la que se haya llevado el bote de 'Pasapalabra' son muchos los espectadores que se han acordado de Manu Pascual pues les da pena que el concursante se quede sin poder completar el Rosco y se tenga que ir del programa tras 437 programas como le pasó en su día a Orestes Barbero.
Algunos incluso han ido más allá al tachar de "tongo" al programa porque haya sido Rosa la que ha ganado el Rosco. Algunos creen que todo estaba preparado para que la ganadora fuera ella por ser mujer y así hacer aún más historia en el programa.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.