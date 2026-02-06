Muchos señalan exactamente lo mismo tras ver a Manu Pascual perder el bote más alto de 'Pasapalabra'

Llegó el gran día. Tras varias semanas anunciando que el bote de 'Pasapalabra' ya tenía dueño ha sido este jueves cuando Antena 3 ha emitido en prime time el programa en el que hemos descubierto que ha sido Rosa Rodríguez la que se ha llevado el bote más alto de la historia del concurso que presenta Roberto Leal, en concreto 2.716.000 euros frente a Manu Pascual.

Así, Rosa Rodríguez ha completado el ansiado Rosco de 25 palabras este jueves ganando así su duelo a Manu Pascual después de 307 entregas enfrentándose cara a cara. Con ello, la gallega hace historia logrando romper el récord que había alcanzado Rafa Castaño en 2023 cuando se alzó con el bote de 2.272.000 euros

De esta manera, Rosa Rodríguez pone fin a su paso por 'Pasapalabra' habiendo logrado el objetivo a pesar de que la estadística estaba de parte de su rival. Y es que de 307 programas participados, en 96 ha obtenido la victoria, en 120 ha perdido en favor de Manu Pascual y en 91 ha empatado.

Con el triunfo de Rosa Rodríguez, Manu Pascual se ve obligado a abandonar 'Pasapalabra' pues cabe recordar que el concurso cuenta con una regla inamovible que obliga al perdedor a dejar también su silla en el concurso. De modo que el madrileño se despide tras 436 programas. Lo hace eso sí llevándose los 270.600 euros que había acumulado en su marcador hasta ahora.

La audiencia desolada por la perdida de Manu Pascual en 'Pasapalabra'

Después de que haya sido Rosa Rodríguez la que se haya llevado el bote de 'Pasapalabra' son muchos los espectadores que se han acordado de Manu Pascual pues les da pena que el concursante se quede sin poder completar el Rosco y se tenga que ir del programa tras 437 programas como le pasó en su día a Orestes Barbero.

Algunos incluso han ido más allá al tachar de "tongo" al programa porque haya sido Rosa la que ha ganado el Rosco. Algunos creen que todo estaba preparado para que la ganadora fuera ella por ser mujer y así hacer aún más historia en el programa.

Me alegro por Rosa, pero me da pena por Manu #PasapalabraBote — Arya (@ArynEllie) February 5, 2026

La cagasteis con rafa y ahora con la rosa de los cojones,dejemos de ver esta farsa #PasapalabraBote — francisco martin (@pacomartinruiz) February 5, 2026

Pobrecito que carita manu es que que penita me ha dado siempre #PasapalabraBote — 𝓙𝓞𝓔𝓛 (@pijijow) February 5, 2026

Vaya tongazo jaja. Ojalá pongan rosco único porque es injustísimo. #PasapalabraBote — Juanmyta (@Juanmyta92) February 5, 2026

Pues lo siento, Manu era mi ganador!! #PasapalabraBote — Maria💙Albatros🦅💘 (@Maria_CanBebek) February 5, 2026

Manu se lo merecia que mas rosa #PasapalabraBote — ioniix1 (@iionader) February 5, 2026

ay me da cosilla por Manu que lleva más tiempo en el programa, pero Rosa también lo ha hecho súper bien así que enhorabuena!! #PasapalabraBote — 𝖆𝖓𝖆🦋 (@anasz03) February 5, 2026

Pedazo de estafa no jodais #PasapalabraBote — Licenciado Conrado Sol (@Lic_Conrado_Sol) February 5, 2026

Siempre ganan los que nos caen peor y además llevan menos tiempo... ni Manu, ni Orestes, ni Moisés... #PasapalabraBote — yorchi (@yorchi83) February 5, 2026

Vaya decepción de #PasapalabraBote tenía que haber ganado Manu, no veo más este programa, que le den — JRGon (@JRG3587) February 5, 2026

Lamentable y de vergüenza #pasapalabrabote — 💙💙 (@RosaRamosbarbe1) February 5, 2026

Sinceramente creo que en el programa tenían ganas de dar un bote tan grande a una chica y se notaba desde el principio de los roscos. En fin #PasapalabraBote — noemí🩵 (@handsofcyrus_) February 5, 2026

#PasapalabraBote debería llamarse PasapalabraTongo, imposible que supiera el nombre del jugador americano de la NFL si no se lo chivan antes… — Wrghtxf ✝️ (@Sulaco21) February 5, 2026

Manu lo merecía por programas pero lo que ha hecho Rosa haciéndole frente es muy grande. ¡Enhorabuena! #PasapalabraBote — Ángel Vargas ⚪🔴⚪ (29/50) (@angelgranadacf) February 5, 2026