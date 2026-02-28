Lara Álvarez rompe su silencio y valora el fichaje de María Lamela como nueva presentadora de 'Supervivientes'

Durante varias ediciones de 'Supervivientes', Lara Álvarez fue la encargada de conducir el programa desde Honduras. Con su sonrisa permanente y el trato que daba a los concursantes, pronto se ganó el cariño de la audiencia. Sin embargo, para sorpresa de todos, hace tres años decidió abandonar el reality de supervivencia para emprender nuevos proyectos televisivos.

Su lugar lo ocupó Laura Madrueño, quien estuvo tres ediciones consecutivas conduciendo las galas y las pruebas desde la isla. Hasta este año, cuando la meteoróloga ha decidido también abandonar el programa. Por lo tanto, 'Supervivientes 2026', que arrancará el próximo jueves en Telecinco, contará como principal novedad con el fichaje de María Lamela.

Sobre esta incorporación ha sido preguntada Lara Álvarez por los reporteros de Europa Press. La periodista asturiana ha dejado claro que "María no necesita consejos porque es una profesional como la copa de un pino. Y además, yo creo que 'Supervivientes' tiene una cosa mágica, que es que cada persona que va allí lo vive a su manera, le pone como su sello y aparte siempre sorprende".

Lara Álvarez, feliz con el fichaje de María Lamela por 'Supervivientes'

"O sea, da igual lo que te puedan decir de ediciones anteriores, que siempre hay sorpresas, siempre hay como novedad. Creo que tienen perfiles muy interesantes y yo creo que María, que es una aventurera nata, lo va a gozar", añadió Lara Álvarez, quien, por otro lado, reconoció estar "muy bien" tras su fichaje por Antena 3, donde participará en la próxima edición de'El Desafío'.

"Yo ya estuve en esta cadena. Fue mi casa durante mucho tiempo y la verdad que muy agradecida. Estoy disfrutando de algo desconocido después de tanto tiempo haciendo tele. Hay una nueva ilusión, hay una nueva emoción, hay una nueva sensación de disfrute y de querer descubrir lo que este programa quiera traerme. Creo que por lo que he testado hoy es muy positivo", reconoce.

Además de Lara Álvarez, estarán en la próxima edición del programa de retos de Antena 3 Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Raúl Gómez, Amelia Bobo, Canco Rodríguez y Violeta Mangriñán. Pero, por el momento, la cadena sigue emitiendo con gran éxito la noche de los viernes, la sexta edición del programa conducido por Roberto Leal.