'Sueños de libertad' ha cumplido este martes sus 500 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Lo hace en su mejor momento en audiencias tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Carmen se ve sobrepasada en su nueva vida en la casa de los De La Reina mientras Manuela trata de ayudarla para que se acomode y aprenda a actuar ante el servicio. Por su lado, Begoña y Gabriel regresan a su casa con el pequeño Juan y con Julia y el abogado insiste en recomponer su matrimonio pero ella sigue rechazándole.

Miguel recibe una carta del laboratorio en el que le rechazan y empieza a darse cuenta de que conseguir el empleo que desea va a ser más difícil de lo esperado. Por su parte, Mabel anuncia a sus padres que va a empezar a trabajar de camarera en la cantina y sorpresivamente, Pablo se toma la noticia de buena manera. Pero Nieves no cree que sea el mejor trabajo para su hija. Y Salva todavía duda de la decisión de contratarla.

Valentina y Claudia comparten confidencias después de que la nueva dependienta les revelara su gran secreto a sus compañeras. Y parece que poco a poco la joven empieza a sentirse a gusto en su nuevo hogar. También Cloe aprovecha para seguirle contando cosas a Valentina sobre su relación con Marta.

Tasio y Damián detectan nuevos gastos que ponen en jaque su nueva empresa. Tras discutir con Pablo por el nuevo trabajo de Mabel, Nieves se encuentra con Marisol y descubre que ha sido contratada como la nueva secretaria de la empresa de Tasio y Damián.

Y Marta aconseja a su hermano Andrés a que pase página y se olvide de su amor por Begoña. Precisamente, la enfermera vuelve a darle un no por respuesta a su cuñado cerrando para siempre la puerta a retomar su relación. Finalmente, Gabriel recibe un acta notarial por la apertura de un testamento.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés seguía mostrándose en contra de la decisión de Gabriel de no fichar a un nuevo perfumista jefe en relevo de Luis porque es esencial para poder mantener la marca y el prestigio. De primeras, Pablo se ponía de parte de Gabriel porque la empresa necesita hacer recortes pero finalmente accedía a mediar para tratar de convencer al director para que cambie de opinión aunque sin éxito.

Por su lado, Luz le tanteaba a Miguel Salazar para que sea él quién se haga cargo del dispensario ante su marcha. Pero el joven no parecía muy interesado en el puesto y además cree que no está preparado para ello. Cuando Nieves y Mabel conocían la propuesta trataban de que reconsidere su decisión.

Paula recibía a Tasio y Carmen en la casa de los de La Reina y mientras él se mostraba ilusionado por esta nueva etapa en sus vidas, la dependienta estaba más cohibida y no se terminaba de adaptar al hecho de tener servicio. Por otro lado, Valentina organizaba una cena para darle las gracias a Claudia y Carmen por haberla comprendido y aprovechaba la velada para revelarles toda la verdad sobre Rodrigo.

Luis aprovechaba sus últimas horas en Toledo para brindar y recordar momentos con Andrés y con Tasio. Después, toda la familia y compañeros de la fábrica se reunían para despedirle por todo lo alto. Y Marta terminaba celebrando el cumpleaños de Cloe a pesar de las exigencias laborales de Gabriel a la francesa.