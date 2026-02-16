'Sueños de libertad' está de celebración pues este martes llega a los 500 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Lo hace en su mejor momento en audiencias tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés sigue mostrándose en contra de la decisión de Gabriel de no fichar a un nuevo perfumista jefe en relevo de Luis porque es esencial para poder mantener la marca y el prestigio. De primeras, Pablo se pone de parte de Gabriel porque la empresa necesita hacer recortes pero finalmente accede a mediar para tratar de convencer al director para que cambie de opinión aunque sin éxito.

Por su lado, Luz le tantea a Miguel Salazar para que sea él quién se haga cargo del dispensario ante su marcha. Pero el joven no parece muy interesado en el puesto y además cree que no está preparado para ello. Cuando Nieves y Mabel conocen la propuesta tratan de que reconsidere su decisión.

Paula recibe a Tasio y Carmen en la casa de los de La Reina y mientras él se muestra ilusionado por esta nueva etapa en sus vidas, la dependienta se muestra más cohibida y no se termina de adaptar al hecho de tener servicio. Por otro lado, Valentina organiza una cena para darle las gracias a Claudia y Carmen por haberla comprendido y aprovecha la velada para revelarles toda la verdad sobre Rodrigo.

Luis aprovecha sus últimas horas en Toledo para brindar y recordar momentos con Andrés y con Tasio. Después, toda la familia y compañeros de la fábrica se reúnen para despedirle por todo lo alto. Y Marta termina celebrando el cumpleaños de Cloe a pesar de las exigencias laborales de Gabriel a la francesa.

Otra que prepara su marcha de la casa de los De la Reina es Begoña mientras Gabriel trata de pedirle una segunda oportunidad pero ella sigue en sus trece de no perdonarle todo el daño que le ha hecho. Por su parte, Andrés le pide a Begoña retomar su relación pero ella le rechaza pues prefiere priorizar su familia.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar ponía a Nieves al corriente de todo lo que Damián le ha contado sobre Gabriel. Mientras en casa de los De La Reina, Damián, Andrés y Marta debatían qué hacer si Gabriel no accede a contratar a un nuevo perfumista en relevo de Luis y el patriarca les contaba a sus hijos la charla que tuvo con Salazar.

Tras pensárselo mucho, Carmen hablaba con Tasio para decirle que acepta trasladarse a vivir con los De La Reina pues sabe que a su marido le hace mucha ilusión. Por su parte, Digna se llevaba un fuerte disgusto al saber que Luis y Luz quieren trasladarse a Barcelona. Otra que tampoco recibía la noticia con buena gana es Begoña.

Pablo Salazar visitaba a Damián en su nuevo negocio y sufría un desagradable encuentro al ver que Marisol está trabajando allí como secretaria. Tras ello, el empresario trataba de hablar con ella para que le deje de acosar pero ella no parece que esté por la labor. Por su lado, Mabel insistía a Salvador para que la contrate como camarera en la cantina.

La marcha de Luis es inminente y por ello Digna le sugería a su hijo que ceda sus acciones a Damián. Sin embargo, Damián se negaba a ser él quién se haga cargo de ellas y no dudaba en decirle a Digna que si hay alguien que merece comprarlas es ella.

Miguel Salazar conseguía que Juanito mejore y Gabriel le pedía a Begoña poner fin a su estancia en casa de los De La Reina. Por último, Andrés y Gabriel tenían un fuerte enfrentamiento por la negativa del abogado a contratar a un nuevo perfumista y Gabriel termina amenazando a su primo con despedir a todos los De La Reina de la empresa.