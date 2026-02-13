'Sueños de Libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Lo hace tras haber estrenado su tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar pone a Nieves al corriente de todo lo que Damián le ha contado sobre Gabriel. Mientras en casa de los De La Reina, Damián, Andrés y Marta debaten qué hacer si Gabriel no accede a contratar a un nuevo perfumista en relevo de Luis y el patriarca les cuenta a sus hijos la charla que tuvo con Salazar.

Tras pensárselo mucho, Carmen habla con Tasio para decirle que acepta trasladarse a vivir con los De La Reina pues sabe que a su marido le hace mucha ilusión. Por su parte, Digna se lleva un fuerte disgusto al saber que Luis y Luz quieren trasladarse a Barcelona. Otra que tampoco recibe la noticia con buena gana es Begoña.

Pablo Salazar visita a Damián en su nuevo negocio y sufre un desagradable encuentro al ver que Marisol está trabajando allí como secretaria. Tras ello, el empresario trata de hablar con ella para que le deje de acosar pero ella no parece que esté por la labor. Por su lado, Mabel insiste a Salvador para que la contrate como camarera en la cantina.

La marcha de Luis es inminente y por ello Digna le sugiere a su hijo que ceda sus acciones a Damián. Sin embargo, Damián se niega a ser él quién se haga cargo de ellas y no duda en decirle a Digna que si hay alguien que merece comprarlas es ella.

Miguel Salazar consigue que Juanito mejore y Gabriel le pide a Begoña poner fin a su estancia en casa de los De La Reina. Por último, Andrés y Gabriel tienen un fuerte enfrentamiento por la negativa del abogado a contratar a un nuevo perfumista y Gabriel termina amenazando a su primo con despedir a todos los De La Reina de la empresa.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel no se daba por vencido y seguía insistiendo con recuperar a Begoña pues cree que la mejora de Juan y la marcha de María pueden hacer que su mujer le perdone pero ella le dejaba claro que no tienen nada que retomar y que si sigue junto a él es para proteger a sus hijos.

Nieves descubría que Mabel ya no trabaja en la fábrica junto a Pablo y se mostraba muy inquieta. Pero Mabel parece haber encontrado un nuevo trabajo después de haber ayudado a Salva con la cantina y de que el joven le proponga trabajar con él como camarera al ver su gran solvencia.

La propuesta de Damián a Tasio para que vaya a vivir con Carmen a la casa grande no termina de convencer a la dependienta pues teme lo que podría cambiar eso la relación con los De La Reina. Después, Damián ponía al corriente de su propuesta a Andrés y Marta.

Cloe decidía sincerarse por fin con Valentina y le confesaba quién es en realidad y lo que siente por las mujeres dejando muy sorprendida a su amiga y le pedía que por favor no le cuente nada a nadie sobre su relación con Marta. Por otro lado, tras la ayuda de Eduardo, Manuela vencía el miedo que tiene a los bebés desde que era pequeña y terminaba cogiendo a Juanito.

Los Salazar acudían a cenar a casa de los de La Reina y Damián no dudaba en aprovechar para tratar de abrirle los ojos a Pablo sobre la verdadera cara de Gabriel y todo lo que ha hecho para acabar con su familia y su legado. Por su parte, Digna trataba de abrir los ojos a Luis para que hable con Luz y arreglen sus problemas tras su decisión de dejar Perfumerías De La Reina y ambos decidían darle un giro a su vida y marcharse a Barcelona.