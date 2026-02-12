'Sueños de Libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Lo hace tras haber estrenado su tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel no se da por vencido y sigue insistiendo con recuperar a Begoña pues cree que la mejora de Juan y la marcha de María pueden hacer que su mujer le perdone pero ella le deja claro que no tienen nada que retomar y que si sigue junto a él es para proteger a sus hijos.

Nieves descubre que Mabel ya no trabaja en la fábrica junto a Pablo y se muestra muy inquieta. Pero Mabel parece encontrar un nuevo trabajo después de haber ayudado a Salva con la cantina y de que el joven le proponga trabajar con él como camarera al ver su gran solvencia.

La propuesta de Damián a Tasio para que vaya a vivir con Carmen a la casa grande no termina de convencer a la dependienta pues teme lo que podría cambiar eso la relación con los De La Reina. Después, Damián pone al corriente de su propuesta a Andrés y Marta.

Giro en la serie de Atresmedia con la marcha de Luz y Luis

Cloe decide sincerarse por fin con Valentina y le confiesa quién es en realidad y lo que siente por las mujeres dejando muy sorprendida a su amiga y le pide que por favor no le cuente nada a nadie sobre su relación con Marta. Por otro lado, tras la ayuda de Eduardo, Manuela vence el miedo que tiene a los bebés desde que era pequeña y termina cogiendo a Juanito.

Los Salazar acuden a cenar a casa de los de La Reina y Damián no duda en aprovechar para tratar de abrirle los ojos a Pablo sobre la verdadera cara de Gabriel y todo lo que ha hecho para acabar con su familia y su legado. Por su parte, Digna trata de abrir los ojos a Luis para que hable con Luz y arreglen sus problemas tras su decisión de dejar Perfumerías De La Reina y ambos deciden darle un giro a su vida y marcharse a Barcelona.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia mostraba su satisfacción a Eduardo por haber sacado una gran nota en el trabajo de geografía con el que le ayudó y Begoña no dudaba en agradecerle al chófer el apoyo que le dio a la niña. Y tras la conversación, la enfermera y el chófer parecían acercar posturas.

Pablo Salazar apartaba a Mabel de su trabajo en la fábrica tras el error que cometió con una clienta importante porque ya no confía en ella. Nieves trataba de pedirle una nueva oportunidad para la joven consciente del mal momento que atraviesa pero después es la propia Mabel la que decía que no quiere seguir trabajando con su padre.

Después de descubrir que Tasio está asociado con Damián en su nuevo negocio, Gabriel no dudaba en cuestionar su lealtad y su puesto en Perfumerías De La Reina y aunque Tasio trataba de aclararle que va a seguir con su compromiso en la fábrica, Gabriel decidía despedirle. Pero Pablo Salazar intercedía y frenaba el despido de Tasio defendiéndole. Por otro lado, Pablo volvía a pedirle a Marisol que se aleje de él y de su familia.

Tanto Digna como Andrés trataban de convencer a Luis para que no deje su puesto de perfumista pero él les confesaba que ha llegado a su límite y que no puede más aunque siente traicionarles. Después, Luis y Luz tenían un fuerte enfrentamiento porque no comparte su decisión. Y Miguel Salazar le anunciaba a Begoña que el tratamiento de Juan ha sido un éxito y está a punto de acabar.

Valentina decidía tener un detalle con Cloe para agradecerle todo lo que ha hecho por ella y la francesa invitaba a su amiga a un plan para celebrar su cumpleaños. Después cuando Marta le proponía celebrar el día juntas, Cloe lo rechazaba para poder llevar a cabo su plan con Valentina. Y finalmente, Damián le proponía a Tasio que se instale en la casa grande con Carmen como unos De La Reina más.