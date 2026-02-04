'La Promesa', avance del jueves 5 de febrero: Manuel conoce a una enigmática mujer, nuevo personaje de la serie

En el capítulo de 'La Promesa' de este miércoles, 5 de febrero, Cristóbal asegura a Leocadia que ella es el único amor de su vida. Petra lee la carta del Obispado a Samuel y le comunica que han suspendido su viaje. El cura se alegra. Por su parte, Pía y Petra se alían para evitar que María y Samuel estén juntos.

Enora asegura a Toño que pase lo que pase con su tío, ellos tienen un futuro brillante. Ángela y Curro comentan que Margarita se va a quedar a cenar y creen que trama algo. Y efectivamente: en plena cena obligará a Lorenzo a anunciar que cancela su boda.

Adriano admite a Jacobo que no le gusta que Martina se vaya a Nueva York, ya que sus hijos van a perder a una madre de nuevo. Pía intenta que María y Carlo recuperen lo que les hizo fijarse el uno en el otro. Ellos deciden intentarlo de verdad. Manuel y Alonso echan cuentas para saldar por fin su deuda con Leocadia, al borde de la expulsión por parte de Manuel tras su última canallada.

Teresa entiende que Petra quiera recuperar su puesto de ama de llaves de La Promesa y promete que no protestará si eso sucede. La señora Arcos ya ha tomado una decisión respecto a la propuesta de Leocadia.

La presión de Margarita es tal que Lorenzo parece estar cediendo a su chantaje... ¿Cancelará finalmente el enlace o se guardará un as bajo la manga? Finalmente, en la cena, el capitán claudica y anuncia su intención de romper el compromiso con Ángela. Victoria conseguida, de momento.

Avance del capítulo 769 de 'La Promesa' del jueves 5 de febrero

Los jóvenes salen del palacio dispuestos a disfrutar de una noche diferente tras los últimos acontecimientos en La Promesa. ¡Lo necesitan! Cristóbal convence a Teresa para que, por fin, le cuente a Vera la verdad de lo que ocurrió con Lope.

Samuel se da cuenta de que Pía y Petra confabulan para mantenerlo lejos de María Fernández. Para conocerse un poco más, Carlo y María se cuentan detalles de su vida. Martina decide que Ángela y Curro también asistan a la fiesta de don Pedro de Artiaga y consigue invitaciones.

Muy a su pesar, Manuel acude a la fiesta de su amigo. Inesperadamente, allí conoce a una enigmática mujer que no revela su nombre. Manuel conectará con ella como hacía tiempo que no conectaba con nadie. Por su parte, Curro desvela a Martina sus verdaderas intenciones en la fiesta: ¡pedir matrimonio a Ángela!