'La Promesa', avance capítulo del miércoles 4 de febrero: La estocada que planea Margarita con Lorenzo y una ¿expulsión?

En el capítulo 767 de 'La Promesa' emitido este martes 3 de febrero, Alonso defiende el derecho de su hijo a comer con todos. Margarita se mofa de Leocadia por no haber evitado que Curro se sentara en la mesa. Petra se enfrenta a Samuel porque no quiere abrir la carta del Obispado. El cura entrega la misiva a Petra y lo que lee la deja de piedra. ¿De qué se trata?

María y Carlo se sinceran: no están enamorados, pero sí se gustan… o algo así. Enora y Toño celebran que el comandante ha salido de sus vidas y creen que Manuel debería ir a la fiesta. Ángela y Curro siguen con la incertidumbre de no conocer los planes de Margarita para disuadir al capitán.

Mientras, la madre de Martina muestra pruebas a Lorenzo de la existencia de su hijo bastardo. Sabe cómo se llama, dónde se localiza y cuánto dinero le envía a la madre para su manutención... y amenaza al capitán con revelar su secreto si no anula la boda con Ángela. Esta vez, el militar no tiene escapatoria.

Manuel encara a Leocadia y le dice que sabe que ella trajo a Rivero, el falso comandante. En consecuencia, solo le ofrece una salida digna: que ella se marche de La Promesa, sino la expulsará a patadas y hará públicas sus fechorías. Cristóbal recrimina a Leocadia que propusiera a Petra volver a ser ama de llaves y ella le pregunta si le gusta Teresa.

Avance del capítulo 768 de 'La Promesa' del miércoles 4 de febrero

Cristóbal asegura a Leocadia que ella es el único amor de su vida. Petra lee la carta del Obispado a Samuel y le comunica que han suspendido su viaje. El cura se alegra. Por su parte, Pía y Petra se alían para evitar que María y Samuel estén juntos.

Enora asegura a Toño que pase lo que pase con su tío, ellos tienen un futuro brillante. Ángela y Curro comentan que Margarita se va a quedar a cenar y creen que trama algo. Y efectivamente: en plena cena obligará a Lorenzo a anunciar que cancela su boda.

Adriano admite a Jacobo que no le gusta que Martina se vaya a Nueva York, ya que sus hijos van a perder a una madre de nuevo. Pía intenta que María y Carlo recuperen lo que les hizo fijarse el uno en el otro. Ellos deciden intentarlo de verdad. Manuel y Alonso echan cuentas para saldar por fin su deuda con Leocadia, al borde de la expulsión por parte de Manuel tras su última canallada.

Teresa entiende que Petra quiera recuperar su puesto de ama de llaves de La Promesa y promete que no protestará si eso sucede. La señora Arcos ya ha tomado una decisión respecto a la propuesta de Leocadia ¿Cuál será? La presión de Margarita es tal que Lorenzo parece estar cediendo a su chantaje... ¿Cancelará finalmente el enlace o se guardará un as bajo la manga?