'La Promesa', avance del martes 3 de febrero: Lorenzo, sin escapatoria y Leocadia, con un pie fuera

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes hemos visto a Lorenzo negando tener un hijo bastardo. Sin embargo, Margarita no le cree porque tiene la información bien atada que demostraría la verdad de su hijo secreto. Curro asegura a Ángela que confía en su tía y en sus planes para detener la boda. Petra pide tiempo a Leocadia para pensarse su oferta de volver al puesto de ama de llaves. ¿Terminará aceptando?

Pía y Vera comentan con las cocineras la posibilidad de que Petra ocupe el lugar de Teresa, y ninguna lo ve mal. Martina se propone convencer a Manuel para que vaya a la fiesta del ilustre don Pedro de Artiaga, aunque no será tarea sencilla. María se siente mal por mentir sobre su relación con Carlo a Manuel y Samuel. Pía, por su parte, le pide a la doncella que haga su embarazo público.

Petra revela a Pía que sabe que María está embarazada. A su vez, Pía desvela a Petra que Samuel recibió una carta del Obispado. Rivero, presionado, termina confesando a Manuel que en realidad trabaja para Leocadia… ¡y este lo tumba de un puñetazo! Leocadia no puede contenerse al ver que Curro se va a sentar a comer con ellos y se planta.

Avance del capítulo 767 de 'La Promesa' del martes 3 de febrero

Alonso defiende el derecho de su hijo a comer con todos. Margarita se mofa de Leocadia por no haber evitado que Curro se sentara en la mesa. Petra se enfrenta a Samuel porque no quiere abrir la carta del Obispado. El cura entrega la misiva a Petra y lo que lee la deja de piedra. ¿De qué se trata?

María y Carlo se sinceran: no están enamorados, pero sí se gustan… o algo así. Enora y Toño celebran que el comandante ha salido de sus vidas y creen que Manuel debería ir a la fiesta. Ángela y Curro siguen con la incertidumbre de no conocer los planes de Margarita para disuadir al capitán.

Mientras, la madre de Martina muestra pruebas a Lorenzo de la existencia de su hijo bastardo. Sabe cómo se llama, dónde se localiza y cuánto dinero le envía a la madre para su manutención... y amenaza al capitán con revelar su secreto si no anula la boda con Ángela. Esta vez, el militar no tiene escapatoria.

Manuel encara a Leocadia y le dice que sabe que ella trajo a Rivero, el falso comandante. En consecuencia, solo le ofrece una salida digna: que ella se marche de La Promesa. Cristóbal recrimina a Leocadia que propusiera a Petra volver a ser ama de llaves y ella le pregunta si le gusta Teresa.