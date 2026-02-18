'Sueños de libertad' ha cumplido este martes sus 500 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Lo hace en su mejor momento en audiencias tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel insiste en que Salva le contrate como camarera pero él le dice que no es la persona que busca. Lo peor es cuando Nieves aparece en la cantina y obliga a la joven a improvisar con la ayuda del cantinero para que su madre crea que ya ha empezado a trabajar. Y tras ello, el hombre accede a contratar a la hija de Salazar.

Por su parte, Miguel decide aceptar finalmente la propuesta de Luz de encargarse del dispensario de la colonia. Aunque para acceder a ello impone ciertas condiciones como tener que pasar un periodo de adaptación. Y la doctora Borrell accede a todas sus peticiones pero al ver el trato que tiene hacia los pacientes, empieza a temer que eso sea un problema.

Begoña sigue mostrándose muy preocupada por Juan a pesar de que ya está fuera de peligro. Y tras una conversación con Digna, empieza a valorar el poder colaborar con la casa cuna y por ello no duda en hablar con Claudia. Paralelamente, Claudia y Carmen se siguen mostrando sorprendidas ante la situación de Valentina. Y la nueva dependienta accede a colaborar con Andrés para resolver un problema en Soria mostrando gran complicidad con él.

Gabriel acude al notario por la lectura del testamento de su madre y allí se reencuentra con su ex mujer, Beatriz. Y es que Delia ha incluido a la mujer en su último legado a pesar de que no se tenían aprecio. Un reencuentro que abre las heridas del pasado entre ambos con duros reproches.

En La Industrial, Damián sigue con problemas para encontrar alguien que acceda a darle un préstamo y solucione sus problemas de financiación. Y Tasio ofrece vender su casa para obtener liquidez, pero su padre se niega a que lo haga. Y finalmente, la actitud cariñosa de Gabriel hacia el pequeño Juan intriga y desconcierta a Begoña.

Luz y Miguel Salazar en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Carmen se veía sobrepasada en su nueva vida en la casa de los De La Reina mientras Manuela trataba de ayudarla para que se acomode y aprenda a actuar ante el servicio. Por su lado, Begoña y Gabriel regresaban a su casa con el pequeño Juan y con Julia y el abogado insistía en recomponer su matrimonio pero ella seguía rechazándole.

Miguel recibía una carta del laboratorio en el que le rechazan y empezaba a darse cuenta de que conseguir el empleo que desea va a ser más difícil de lo esperado. Por su parte, Mabel anunciaba a sus padres que va a empezar a trabajar de camarera en la cantina y sorpresivamente, Pablo se tomaba la noticia de buena manera. Pero Nieves no creía que sea el mejor trabajo para su hija. Y Salva todavía dudaba de la decisión de contratarla.

Valentina y Claudia compartían confidencias después de que la nueva dependienta les revelara su gran secreto a sus compañeras. Y parece que poco a poco la joven empieza a sentirse a gusto en su nuevo hogar. También Cloe aprovechaba para seguirle contando cosas a Valentina sobre su relación con Marta.

Tasio y Damián detectaban nuevos gastos que ponen en jaque su nueva empresa. Tras discutir con Pablo por el nuevo trabajo de Mabel, Nieves se encontraba con Marisol y descubría que ha sido contratada como la nueva secretaria de la empresa de Tasio y Damián.

Y Marta aconsejaba a su hermano Andrés a que pase página y se olvide de su amor por Begoña. Precisamente, la enfermera volvía a darle un no por respuesta a su cuñado cerrando para siempre la puerta a retomar su relación. Finalmente, Gabriel recibía un acta notarial por la apertura de un testamento.