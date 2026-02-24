Joaquín Prat se planta ante su equipo en Telecinco, se niega a dar una información y revive el franquismo

Pepe Navarro ha regresado al centro del foco mediático después de que la revista Semana haya conseguido las primera imágenes de su nueva pareja de 47 años. Y precisamente la diferencia de edad entre el presentador y su nuevo interés amoroso ha sembrado la discordia en el plató de 'El Tiempo Justo' este martes, pues Joaquín Prat no ha dudado en elevar una queja a su equipo negándose a leer una información sobre la pareja en pleno directo.

El espacio de Telecinco se ha adelantado a las imágenes que la revista publicará mañana miércoles, y antes de dar paso a todos los detalles sobre la nueva aventura amorosa del que fue presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi', el rostro de Telecinco no ha dudado en dirigirse a su equipo con gesto serio. "Lo que no entiendo es por qué ponéis que hay una diferencia de edad", ha comentado visiblemente enfadado.

Joaquín Prat se niega a dar una comprometedora información en 'El tiempo justo': "Sois unos carcas"

"Sois unos carcas y unos antiguos", denunciaba entonces Joaquín Prat ante la audiencia mientras sus colaboradores trataban de frenarlo. "No me parece en absoluto relevante", ha insistido el conductor de 'El tiempo justo', restando importancia a los 27 años de diferencia entre el periodista y su nueva pareja y negándose a compartirlo con la audiencia. A su vez, el comunicador ha asegurado que ese tema "le toca de cerca".

Así, el presentador ha aplaudido a la revista Semana por no poner el foco en la diferencia de edad. "No sois tan carcas como en este programa", señalaba de nuevo lanzando otro dardo a su equipo de Telecinco. Cabe recordar que, como ha explicado en alguna ocasión, Prat es 13 años mayor que su pareja actual, sobre la cual no ha querido pronunciarse durante la tensa escena vivida en pleno directo.

"No sabéis lo identificado que me siento con vosotros", añadía inmediatamente Joaquín Prat poco después, cuando 'El tiempo justo' conectaba en directo con una pareja que guarda entre sí unos 18 años de diferencia. Tras los aplausos en plató, Ana y Rafa reconocían que cuando comenzaron su relación hace 4 años, pensaban que lo suyo nunca tendría futuro por esa cifra, pero actualmente se encuentran esperando a su primer hijo tras darse el sí quiero.

Ha sido entonces cuando Marta López, tras guardar silencio durante el enfado del presentador, preguntaba directamente a Prat por su diferencia edad con la que es su pareja. "Mi padre le sacaba 20 años a mi madre en la España franquista, en la que no existía el divorcio o en la que no podías vivir con una mujer que no fuese tu mujer. Esas generaciones saben de lo que hablo y eso sí que era una lucha y un desafío", le ha respondido el periodista, asegurando que no le molesta "lo más mínimo".