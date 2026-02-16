Soy una pringada la lía en su debut en 'El Tiempo Justo' y señala su línea roja: "Me suicido en directo"

Tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero, 'El tiempo justo' se ha reforzado este lunes con el fichaje de Esty Quesada, más conocida como Soy una pringada como colaboradora de la mesa polivalente, una sección con la que el programa de Joaquín Prat busca renovarse.

Y nada más debutar, Soy una pringada ya dejaba claro que no se iba a callar ni una y que no iba a tener problemas en discutir con sus compañeros. Y es que cuestionaba al programa por cómo se estaban refiriendo a ella.

"Primero quiero decir dos cosas, como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo otra vez. Es mi death name", empezaba señalando la colaboradora al ver que en el rótulo la llamaban Esty Quesada y no por su nombre artístico, Soy una pringada.

Además dejaba claro que por ahora está a prueba. "Yo vengo un día a probar, igual no vuelvo aviso", añadía la youtuber y creadora de contenido. "Bueno pues estamos a prueba", repetía Joaquín Prat antes de preguntarle como quiere que la llamen y se dirijan a ella.

"¿Cómo quieres que te llamemos?", le cuestionaba el presentador. "Soy una pringada, pero mi apellido no, está prohibido, insistía ella. "Me pegaría un tiro si me lo decís", añadía. "¿Y Esty sin el apellido?", repreguntaba Joaquín a lo que ella contestaba que Esty no tenía problema.

"¿Y cual es mi cámara? Como alguien me llame Esty Quesada en cualquier cosa, me suicidaré en directo y os pondré en mi nota de suicidio", terminaba diciendo la youtuber nada más arrancar su colaboración en el programa de Telecinco y hablar de su polémica entrevista con Rosalía.

Después, 'El tiempo justo' emitía un vídeo de cómo habían recibido a Soy una pringada en su primer día en Telecinco y como al pasar por el pasillo de la fama de Mediaset con fotos de Nacho Abad y Santi Acosta, la creadora de contenido no se reprimía al llamarles "viejos".

Finalmente, al acabar la sección, Esty volvía a repetir que quizás no volvía. "Esty espero que vuelvas otro día si te ha gustado, ha sido muy breve pero ya has visto que nos cabe aquí de todo", le decía Joaquín Prat. "¿No vais a hablar de los yates y laos niños de Epstein?", cuestionaba ella. "Si hombre, si quieres el próximo día que vuelves hablamos de ello", contestaba Prat. "Igual no vuelvo ehhh", repetía Soy una pringada.