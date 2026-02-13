Exclusiva: 'El Tiempo Justo' se revoluciona con el fichaje de Esty Quesada, 'Soy una pringada', en su nueva etapa

'El Tiempo Justo', el programa conducido por Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, se encuentra inmerso en un periodo de transición con cambios a nivel editorial que traerán consigo una reformulación de las secciones y caras nuevas para auspiciar las audiencias.

Y El Televisero ha podido conocer en exclusiva uno de esos fichajes. Se trata de un rostro inesperado y muy poco ligado al mundo de la televisión. Hablamos de Estíbaliz Quesada Ruiz, más conocida como Esty Quesada y, en particular, como 'Soy una pringada'.

La famosa e irreverente youtuber, creadora de contenido y actriz ficha por el magacín producido por Mediaset en colaboración con Unicorn Content en calidad de colaboradora. Su incorporación, inminente, está prevista para el próximo lunes 16 de febrero.

Esty Quesada se estrenará de la mano de una mesa polivalente, a la que se otorgará mayor peso en la nueva etapa que afronta 'El Tiempo Justo'. Un bloque voluble en el que Joaquín Prat y su equipo abordarán los temas seleccionados con flexibilidad y versatilidad.

Esta nueva aventura profesional para 'Soy una pringada' llega pocos días después de la denuncia de Nofumadores.org a su podcast Special People Club por fumar durante la grabación de una entrevista con Rosalía, que también se ha visto envuelta en la polémica. La plataforma cursó el procedimiento "por el consumo de tabaco durante una entrevista difundida en plataformas digitales y posteriormente amplificada en redes sociales".

Regreso a Mediaset 9 años después de 'Snacks de tele'

Además, su inclusión en el elenco de tertulianos de 'El Tiempo Justo' supone una vuelta a Mediaset nueve años después de 'Snacks de tele' en Cuatro, donde hizo las labores de presentadora. En este programa, de emisión semanal y producido por la extinta Fábrica de la Tele, se comentaban vídeos virales de internet y zappings de algunos de los espacios más destacados del grupo con un tono satírico. No obstante, este formato apenas se mantuvo en antena los meses de verano del 2017.

Más tarde, en el año 2021, integró el casting del concurso de repostería 'Bake Off' en su edición para la plataforma Amazon Prime Video. Fue su última incursión relevante en lo que se refiere al ámbito televisivo.

Si bien, al margen del universo de las RRSS y del género del podcast, en lo que más se ha desarrollado Esty Quesada ha sido en el terreno de la interpretación, participando en series como 'Paquita Salas', 'Vota Juan' o 'Veneno'. También acabó siendo parte del reparto secundario de la película 'La llamada' de Los Javis.