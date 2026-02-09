El rostro talismán de Atresmedia salta a 'Directo al grano' en RTVE, que anuncia un cambio de rumbo en La 1

'Directo al grano', el exitoso magacín de sobremesa de La 1 de RTVE presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, conmemora este lunes sus 100 jornadas en antena con una entrevista exclusiva a Miguel Ángel Revilla; rostro talismán de Atresmedia en programas como 'El Hormiguero', donde es invitado estrella, o 'La Sexta Xplica', con apariciones muy asiduas.

La corporación pública adelanta que Gonzalo Miró saldrá del plató del magacín, algo totalmente inédito en sus casi cinco meses de emisiones, para desplazarse hasta Cantabria y recorrer la localidad natal del expresidente en una charla que se desarrollará de forma íntima y personal.

Una entrevista que marcará un importante punto de inflexión. 'Directo al grano' afronta "un nuevo rumbo" como así ha indicado textualmente RTVE, pues con Miguel Ángel Revilla se inaugurará una nueva apuesta por las entrevistas en profundidad a personajes clave de la actualidad política, social y cultural, dentro y fuera del plató, aportando contexto para comprender mejor a algunos de los rostros que forman parte de la conversación pública.

A lo largo del encuentro, Revilla y Gonzalo Miró pasearán por algunos de los lugares más emblemáticos de su pueblo, revisitando recuerdos, vivencias personales y episodios clave de su vida en una conversación cercana y profundamente humana. Esta vuelta de tuerca al género permitirá explorar facetas inéditas del político, alejadas del foco institucional.

Con estos mimbres, 'Directo al grano' cumple 100 entregas. Y, con la de este lunes, 9 de febrero, el equipo pretenderá reforzar "su vocación de magacín de actualidad abierto a la información, las entrevistas, el debate y los temas sociales", se defiende en un comunicado.

A este aniversario, 'Directo al grano' llega registrando una cuota media del 10,9% y 911.000 espectadores en sus 99 primeros programas. En su tramo final, desde las 17:00 hasta las 17:40 horas, es líder con un 11,8%. Además, en la primera semana de febrero ha crecido en audiencia y ha revalidado nuevo récord semanal con un share del 11,7% y con 1.068.000 de seguidores.

Por último, desde RTVE se adelanta que, en las próximas entregas, el espacio producido por La Osa Producciones seguirá creciendo con "nuevos colaboradores, secciones y mesas de debate"; abiertas a los asuntos que más interesan y preocupan a los espectadores y afianzando la vocación de servicio público y conversación social. Esas nuevas caras, aún no desveladas, se sumarán a colaboradores de referencia como Paco Lobatón, Isabel Gemio o Gallego & Rey.