Xabier Fortes pone en su sitio a Lucía Etxebarria a cuenta de la polémica del salario que percibe en RTVE

Xabier Fortes vuelve a ser objeto de críticas por parte de ciertos sectores. Tras tener que hacer frente a las acusaciones de haber metido a su hijo a trabajar en RTVE, ahora el periodista no ha dudado en responder a quienes aseguran que cobra una "millonada" por trabajar en la corporación pública.
Todo empezó cuando un usuario de la red social X se hacía eco de una noticia publicada por 'El Mundo', según la cual, "La SEPI rescata a RTVE con 700 millones para cubrir el 'agujero' financiero provocado por su deuda con Hacienda". Este tuitero compartía el titular del citado diario y añadía lo siguiente: "Rescatamos con 700M a una RTVE que paga millonadas a Intxaurrondo, Fortes, Cintora, Ruiz, Miró… Son tus impuestos. Para sanidad y educación. Ya".
Por alusiones, el presentador de 'La noche en 24 horas' se defendió explicando su situación en el ente público: "A ver si lo entiendes. No cobro ninguna millonada. Soy un informador de plantilla en RTVE desde hace 35 años. Cobro exactamente lo que marca la tabla salarial para cualquier periodista de esta casa con mis trienios. Mi plaza está en Galicia, a donde volveré cuando me cesen o me apetezca", aseguró Xabier Fortes, con contundencia.
Xabier Fortes contesta a quienes le acusan de cobrar una "millonada" en RTVE
Además, explicaba que "con el complemento por dirigir y presentar un programa en directo de dos horas y media me pago mi alquiler en Madrid, mi estancia aquí y los viajes a Pontevedra para ver a mi familia. Ni un euro más. Cobro exactamente lo mismo que si estuviese en Galicia descontados lógicamente los gastos de vivir en Madrid. Si cobrase más no tendría ningún problema en reconocerlo, pero se da la casualidad que no es así. Antes de difamar por lo menos infórmese".
Y concluía sacando pecho del éxito de su programa en RTVE: "Las dos últimas temporadas hemos batido en 'La noche en 24 horas' el récord histórico de audiencia. Dos años seguidos, y esta temporada vamos por el mismo camino. Ahora sí que a tienes todos los datos. Por lo demás, buen día", sentenciaba Xabier Fortes.
Sin embargo, pese a aportar todos estos datos, todavía continuaron las críticas. La que llamó más la atención del periodista gallego fue la de Lucía Etxebarria, a la que no dudó en contestar con firmeza. "Solo del contrato de TVE cobras 150.000 euros al año. Luego súmale colaboraciones, conferencias y demás, que pueden añadir una media de otros 2.000 euros al mes", escribió la escritora en su cuenta de X.
"Mientes, pero da igual. Solo deseo que algún día lo superes. Ánimo. Un abrazo", le contestó él con elegancia. Una de las periodistas de RTVE que mostró su apoyo a Xabier Fortes fue Paloma del Río, quien también acusó a Lucía Etxebarria de mentir: "No es cierto. Xabier Fortes es fijo de RTVE y está sujeto a las tablas salariales del convenio con su sueldo y antigüedad. Puedes consultarlo, está publicado".
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.