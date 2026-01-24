'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 25 de enero: La muerte de un protagonista y la mentira de Seyran

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 11 de enero a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran pedía a su hermana que guarde en secreto su enfermedad, ya que quiere proteger a Ferit y no hacerle sufrir.

Esme pillaba a Kazim siendo infiel con Zerrin. Las dos mujeres comenzaban a discutir y esta última recibía un fatídico golpe en la cabeza.

Sehmuz capturaba a Orhan para torturarle como venganza por la paliza que le dieron él y el resto de los Korhan.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo sexto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 72 (2x36) de 'Una nueva vida

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', la familia Korhan celebra un funeral por Orhan. Todos lloran su pérdida, pero Gülgün se enfrenta a Halis y asegura que nunca ha tenido en cuenta a su hijo.

Tarik conoce a un médico en Londres que puede salvar la vida a Seyran, pero esta no quiere contar la verdad a Ferit porque si se entera de su enfermedad sufriría mucho.

Ferit pregunta a su abuelo si va a vengar la muerte de Orhan, pero él dice que no porque cree que ya es hora de parar. Ferit se va muy disgustado y enfadado. Por su parte, Halis cree que solo puede confiar en Ifakat y la deja al frente de la empresa.

Gülgün culpa a Hattuck de todo lo sucedido por sus malas acciones en el pasado.

Seyran se inventa que Suna se va a Londres y pide a Ferit que se vayan también para estar cerca de su hermana, pero él no entiende su propuesta sabiendo el momento tan duro que atraviesa.