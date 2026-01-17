'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 18 de enero: El secuestro de Orhan y el secreto de Seyran

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 11 de enero a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Tarik esperaba a Seyran a la salida del médico y Ferit se volvía loco al pensar que han quedado, aunque ella ni sabía que ya no estaba en la cárcel.

Suna descubría que Seyran está muy enferma y rompía a llorar desconsolada. No se puede creer que su hermana se esté muriendo.

La madre de Akin exigía a Halis que le entregue a alguien de su familia para hacer justicia por la muerte de su hijo.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo quinto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 71 (2x35) de 'Una nueva vida

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran pide a su hermana que guarde en secreto su enfermedad, ya que quiere proteger a Ferit y no hacerle sufrir.

Esme pilla a Kazim siendo infiel con Zerrin. Las dos mujeres comienzan a discutir y esta última recibe un fatídico golpe en la cabeza.

Sehmuz captura a Orhan para torturarle como venganza por la paliza que le dieron él y el resto de los Korhan.