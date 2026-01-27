Óscar Puente dio plantón a 'Informativos Telecinco' e "incumplió" lo acordado según denuncia Carlos Franganillo

Óscar Puente iba a ser entrevistado este lunes, 26 de enero, en la segunda edición de 'Informativos Telecinco' por su director y presentador Carlos Franganillo. Así lo había anunciado oficialmente el grupo Mediaset en un breve comunicado de prensa horas antes.

"El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, será entrevistado en directo esta noche por Carlos Franganillo en el plató de 'Informativos Telecinco' 21:00h para abordar la crisis generada tras el accidente de Adamuz y las diversas incidencias registradas en el servicio ferroviario en España", rezaba el texto.

De tal modo que se trataba de la segunda entrevista que el ministro socialista concedía en televisión este lunes, pues por la mañana había acudido al estudio de 'La hora de La 1', el programa matinal de RTVE (La 1 y Canal 24 horas) comandado por Silvia Intxaurrondo.

Sin embargo, Óscar Puente canceló esa aparición en 'Informativos Telecinco' después de anunciarse. Algo que el propio Carlos Franganillo lamentó en directo cuando se abordaba la investigación, aún en ciernes, sobre las causas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

Franganillo, sobre Óscar Puente: "Informativos Telecinco le ha pedido una entrevista cada día desde hace siete días sin éxito"

"Nos habría gustado preguntarle las últimas dudas al ministro de Transportes en directo. 'Informativos Telecinco' le ha pedido una entrevista cada día desde hace siete días sin éxito. Esta mañana, su equipo confirmó que estaría hoy aquí en el plató, pero poco después incumplió lo acordado y canceló la cita", explicó con contudencia el periodista.

Por su parte, desde el gabinete de prensa del Ministerio de Transportes se alega que esa cancelación estuvo motivada por el anuncio de comparecencia de Óscar Puente en el Senado el próximo jueves, 29 de enero; excusándose en que desde que conocieron esta cita se han suspendido todas las entrevistas para centrar los esfuerzos en preparar la intervención en sede parlamentaria.

Puente también cancela la entrevista con Susanna Griso

Precisamente, Puente también ha cancelado la entrevista pactada con Susanna Griso en 'Espejo Público' para este miércoles. Así lo ha compartido la comunicadora de Atresmedia con su audiencia: "Dejadme que aproveche para decir que mañana nos había dicho Óscar Puente que nos concedía una entrevista en este periplo que está haciendo por distintas televisiones, pero nos la ha cancelado porque lo han citado en el Senado". En paralelo, Griso, con un tono de evidente molestia, ha afeado que, tras este plante, no se le haya propuesto otra fecha para poder charlar con el ministro.