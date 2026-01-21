Noche de récord en audiencias para Xabier Fortes en el Canal 24 horas de RTVE, con la emisión más vista desde 2023

El notable aumento de demanda de contenidos informativos por la actualidad otorgó un récord de audiencia a 'La noche en 24 horas' con Xabier Fortes. Registró un sobresaliente 3,7% de cuota de pantalla y casi 300 mil telespectadores de media.

Se trata de un máximo absoluto, en share y miles, en la actual temporada 2025/2026 y de la emisión más vista del formato desde hace más de dos años, concretamente desde noviembre del 2023. Este magnífico resultado se alcanzó en el grueso principal, de 23:04 a 00:54 horas. Antes, el previo marcó un 1,9% y 245.000 fieles.

Con ese destacado 3,7%, 'La noche en 24 horas', que se centró en abordar la última hora sobre la tragedia de Adamuz (Córdoba) y el nuevo accidente ferroviario -en este caso de un cercanías- en la provincia de Barcelona, duplicó la media diaria de la cadena de RTVE.

El Canal 24 horas promedió en el cómputo global de la jornada de este martes 20 de enero un 1,8% de cuota, lo que significa que el programa informativo comandado por Xabier Fortes se situó 1,9 puntos por encima; siendo la oferta de mayor aportación.

Además, 'La noche en 24 horas' mejora claramente el 1,4% y los 132.000 espectadores que firmó el lunes el especial informativo con Pepa Bueno que el canal ofreció en simulcast con La 1 entre las 21:59 y las 00:58 horas. También mejora el 2,4% de share y los 201.000 seguidores que anotó hace una semana.

Por último, en el ranking de programas más vistos de la TDT, el espacio conducido por Xabier Fortes se colocó como la oferta con mayor cuota de la jornada, es decir, la más competitiva. En cuanto a miles, ocupó la segunda posición; solo por detrás del cine Western con la cinta 'Traición y olvido', que congregó a 311.000 en Trece TV.