Netflix cancela una de sus series más prometedoras con dos actrices de 'Juego de Tronos' y 'Expediente X' tras una temporada

Parece que a Netflix no le tiembla el pulso a la hora de cancelar series. Después de no renovar algunas de sus series españolas más vistas como 'El refugio atómico' y 'Olympo', ahora la plataforma ha decidido prescindir de la que era una de sus series más prometedoras de los últimos tiempos.

Así, Netflix ha decidido no renovar 'Los abandonados', la serie protagonizada por Lena Headey ('Juego de Tronos' y Gillian Anderson ('Expediente X') tras solo una temporada al no estar del todo contenta con sus resultados.

Para la plataforma, los datos cosechados por 'Los abandonados' no han sido suficientes para concederle una segunda temporada. Y es que el western de Otto Bathurst y Stephen Surjik nació como una de las series más ambiciosas y prometedoras de los últimos tiempos.

La compañía de Ted Sarandos se alió con el creador de 'Los hijos de la anarquía' para crear una serie que siguiera la estela de la exitosa 'Yellowstone' de SkyShowtime. Pero la serie ha pasado bastante desapercibida entre la audiencia y eso ha terminado por frustrar los planes de Netflix.

Hay que decir que desde el principio, Netflix ya se encontró con varios problemas en la producción de 'Los abandonados' pues tuvo que recortar el número de episodios además tuvo que rodar escenas adicionales para darle mayor sentido a la historia. Después se enfrentó a grandes críticas que no ayudaron a que la serie tuviera una buena promoción.

Por todo ello, y a pesar de contar con un elenco de lujo y una ambientación impecable, Netflix quiere emplear ahora todos sus recursos en la compra de Warner Bros. Discovery y en su alianza con MAPPA, el estudio de animación japonés a cargo de animes tan relevantes como 'Chainsaw Man' y 'Jujutsu Kaisen'.

Y es que cabe decir que 'Los abandonados' no es la única serie que ha cancelado Netflix en los últimos días pues también hemos conocido que la compañía ha optado por no renovar tampoco la comedia 'El show de Vince Staples'.

Así es 'Los abandonados'

Oregón, 1850. Un grupo de diferentes familias viven plácidamente del trabajo de sus tierras, pero su tranquilidad está a punto de ser perturbada: Una fuerza económica y gran de poder totalmente corrupta codicia ese territorio de por lo que se dispone a expulsar a esos clanes de su hogar.

Pero entonces los hombres y mujeres implicados se ven obligados a perseguir su Destino Manifiesto y quizá no le guste el resultado. Reorganizados en una especie de tribu común estarán dispuestos a buscar justicia para recuperar sus casas y bienes, incluso aunque para ello actúen al margen de la ley.