Muere Siro Ouro a los 24 años de edad, actor de la serie 'La Mesías' de Los Javis en Movistar Plus+

El actor y cantante gallego Siro Ouro falleció el pasado 1 de enero a los 24 tras una "rastrera, mezquina y cruel enfermedad" que su padre ha desvelado una emotiva carta de despedida en redes. Así, ha sido el padre del artista conocido por su participación en 'La Mesías' quién ha comunicado al mundo este jueves 8 de enero que su hijo se encuentra "descansando en paz" tras una larga batalla de salud.

"Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió", ha comenzado explicando Dani Ouro, padre del actor, en una publicación de Instagram cargada de emoción ilustrada con una imagen de ambos en la playa.

El padre del actor Siro Ouro llora su muerte a los 24 años

Así, el padre de Sino Ouro no ha dudado en compartir cómo fueron los últimos momentos junto a su hijo en Nochevieja. "Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue te quiero", ha escrito su progenitor más de una semana después de su fallecimiento. "Descansa en paz mi niño ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre", terminaba firmando.

La Tristura, compañía de teatro a la que pertenecía el joven, también ha querido despedirse del artista con un emotivo mensaje. "Queridas, tenemos que contaros que ha muerto Siro. Nuestro joven y delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras. No queremos decir mucho por aquí, nos disculpamos si os estáis enterando ahora. Hemos intentado llamar y contarlo de viva voz en la medida de lo posible", han escrito en su perfil de Instagram junto a una imagen del joven.

Nacido en Ferrol, el joven exploraba en redes su faceta como cantante y compositor además de su carrera en el mundo de la interpretación. Entre los títulos en los que participó Siro Ouro destacan los cortos 'Jano' (2022) y 'Se nos hizo de noche' (2022), la película 'La consagración de la primavera' (2022) y su papel más destacado, el de Álex en 'La Mesías' (2023), la aclamada serie de Movistar Plus+ dirigida por Los Javis. También participó en la película 'Somos reyes'.