Máximo Huerta rechaza la última oferta de 'El programa de Ana Rosa' y dice adiós un año después de su vuelta

A partir del próximo lunes 19 de enero, Telecinco ejecutará grandes cambios en su programación matinal para acoger el estreno de 'El precio justo' a las 13:45 horas. Así, 'Vamos a ver' adelantará su emisión a las 12:20 horas, provocando que 'El programa de Ana Rosa' reduzca drásticamente su duración. Unos cambios que han motivado algunos despidos y la marcha de algunos rostros como Máximo Huerta.

El reajuste en la programación matinal de Telecinco ha llevado a que se haya producido también un reajuste de recursos y de plantilla en 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' con varios despidos de redactores que han sido recolocados en el nuevo 'En el punto de mira' según confirma Poco Pasa TV. Y es que por ejemplo el programa de Patricia Pardo se queda con solo nueve redactores en su equipo.

En lo que a colaboradores se refiere, Sandra Aladro abandona su puesto de colaboradora en 'Vamos a ver' y ampliará su presencia en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat. Otro que también abandona las mañanas es Antonio Montero. Aunque si habrá una ausencia destacada será la de Máximo Huerta.

Y es que la sección de 'El aperitivo' desaparece de 'El programa de Ana Rosa' y se integrará en 'Vamos a ver' con el corazón como eje central con colaboradores como Adriana Dorronsoro, Pepe del Real, Giovanna González, Bibiana Fernández, Cristina Tárrega, Luis Pliego, Jorge Borrajo, Omar Suárez, Kike Calleja, Alejandra Rubio, Paloma Barrientos y Marisa Martín Blázquez.

Toda la verdad sobre la salida de Máximo Huerta de 'El programa de AR'

Sobre la marcha de Máximo Huerta de 'El programa de Ana Rosa' adelantada por El Plural se han dado varias versiones. Tal y como pudo verificar El Televisero, desde Unicorn Content se aseguraba que el escritor desaparecía temporalmente del formato por la gira promocional de su próxima novela, pero se contaba con él para reincorporarse una vez concluyera dicho trabajo.

Sin embargo, la realidad es que Máximo Huerta abandona definitivamente 'El programa de Ana Rosa' un año después de su regreso. Y es que, según ha publicado Poco Pasa TV, desde la productora se propuso al presentador que se incorporara a la tertulia política del programa de Ana Rosa Quintana y él lo rechazó quedándose por tanto sin hueco en este reajuste de los magacines.