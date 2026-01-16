Telecinco quita más de un 25% de cuota de pantalla a 'El programa de Ana Rosa' a partir de la próxima semana

Telecinco ejecutará sustanciales cambios en sus mañanas a partir de la próxima semana ante la vuelta de 'El Precio Justo' con una nueva oportunidad que, esta vez, se testará en sobremesa; antes de la primera edición de 'Informativos Telecinco'. Esta apuesta tendrá una incidencia directísima sobre 'Vamos a ver' especialmente, pero también afectará de lleno a 'El programa de Ana Rosa'.

La cadena anunció a comienzos de semana que la franja del concurso conducido por Carlos Sobera será la que va de 13:45 a 15:00 horas de lunes a viernes. Sin embargo, hasta ahora había mantenido la incógnita sobre cómo quedarían los horarios del magacín liderado por Ana Rosa Quintana, la oferta troncal de la mañana, y del espacio de actualidad y corazón capitaneado por Patricia Pardo.

Pero una vez que se ha acordado y cerrado la distribución de los bloques de publicidad, condicionante principal a la hora de determinar el reajuste de horarios, Telecinco ya ha resuelto las dudas por boca de Patricia Pardo, que ha despedido 'Vamos a ver' anunciando que, a partir del lunes 19, el programa se adelanta a las 12:20 horas. Así, el formato apenas pierde peso en la parrilla pasando a ofrecerse de 12:20 a 13:45 horas. Es decir, casi contará con la misma duración que hasta ahora (de 13:30 a 15:00 horas).

En consecuencia, 'Vamos a ver' comerá unos 70 minutos de duración a 'El programa de Ana Rosa', que en esta presente temporada, en la que ha perdido el liderazgo de audiencias en favor de La 1 de TVE, se venía emitiendo de 09:00 a 13:30 horas. En otras palabras, Telecinco quitará un 25,9% de cuota de pantalla a Ana Rosa Quintana y su equipo.

Asistimos así a un notable tijeretazo por parte de Mediaset que obligará a reorganizar y/o readaptar secciones o directamente a prescindir de alguna de ellas. También fuerza a realizar un reajuste de plantilla, derivando en despidos y reubicaciones tal y como pudo verificar El Televisero.

Así quedan las nuevas mañanas y mediodías de Telecinco a partir del lunes 19: