Los más de 40 estrenos que llegan esta semana del 12 al 18 de enero a Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Disney+

Comienza una nueva semana de enero y las cosas ya empiezan a ponerse más serias en las plataformas de streaming, porque nos llegan más de 40 estrenos, con diez destacados por encima de todos, en Netfix, Prime Video, Movistar Plus+ o Disney Plus. Por lo pronto, Netflix vuelve a ponerse en cabeza con tres títulos imprescindibles esta semana:el documental definitivo sobre 'Stranger Things' centrado en la grabación de su última temporada; una miniserie centrada en una novela de Agatha Christie, y la nueva película que une a Matt Damon y Ben Affleck como dos policías metidos en muchos líos.

En Disney Plus tenemos lo nuevo de Will Smith, que se dedica a viajar por el mundo en 'De polo a polo', y en Prime Video los estrenos de 'Tierras perdidas', basada en una novela de George R.R. Martin, o 'Vieja loca', lo último de Carmen Maura. Pero también tendremos que tener un ojo en 'El Turco', la serie de Can Yaman, que promete ser de lo más visto de la semana después de que hayan detenido a actor en una redada antidrogas.

Estrenos en Netflix

Una última aventura: así se hizo 'Stranger Things 5'

Sinopsis: Un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer que ha marcado a toda una generación.

No hay final más polémico en los últimos años que el final de 'Stranger Things'. Ha dividido tanto a los fans, que se empeñaron en creer que el pasado 7 de enero habría un capítulo secreto extra que nos desvelaría que todo había sido un 'final falso' (la teoría llamada 'conformity gate'). Pero llego el día y no había capítulo extra, aunque Netflix se cayó debido a la gran afluencia de gente esperándolo. No tendremos ese nuevo desenlace, pero sí este documental exclusivo por Martina Radwan y que se centra en la grabación de esta última temporada tan divisoria. "Pasar todo un año en el set con ellos fue un verdadero privilegio y un disfrute total. Haber podido acercarme y verlos llevar a la pantalla esta serie tan querida en tiempo real fue un absoluto goce", confesó la directora en un comunicado de Netflix.

Eso sí, se echarán en falta dos de las grandes estrellas de la serie. David Harbour y Winona Ryder no salen en el documental. Y así lo confirmó la directora en Variety. "Simplemente no tuvimos el tiempo necesario. Estaban muy ocupados con otros proyectos, así que no tuvimos el momento para sentarnos con ellos".

Fecha de lanzamiento: 12 de enero

Agatha Christie: Las siete esferas

Sinopsis: Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente —y mortalmente— mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen “Bundle” Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa.

Agatha Christie, por muy tramposa que fuera con sus finales, que lo era, es una de las escritoras más importantes de la historia de la literatura. Ahí están su Hercules Poirot o Miss Marple para demostrarlo. Pero también su novela 'El misterio de las siete esferas', publicada en 1929 (no confundir con 'Las siete bolas de cristal', la aventura de Tintín). Netflix nos trae esta adaptación de tres episodios, con un reparto británico a la altura. Mia McKenna-Bruce da vida a la intrépida Lady Eileen 'Bundle' Brent. A su lado, Helena Bonham Carter interpreta a Lady Caterham, la aristocrática madre de la joven detective; también encontramos a Martin Freeman, que da el salto de 'Sherlock' al misterio marca Christie interpretando al superintendente Battle, un oficial de Scotland Yard que se une a la protagonista para ayudar en la investigación.

WCreo que Bundle es el personaje que me habría gustado interpretar", afirmando McKenna-Bruce en una entrevista para Culto. "Este es uno de los primeros libros de Agatha, y se supone que en cierta medida Bundle está basada en la propia Agatha Christie. Así que para mí interpretar a Bundle es el papel soñado creado por Agatha Christie".

Fecha de lanzamiento: 15 de enero

El botín

Sinopsis: La confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar.

Ben Affleck y Matt Damon vuelven a actuar juntos y eso siempre es noticia. La dupla que nos dio 'El indomable Will Hunting' siempre es una apuesta segura. Y en este caso, con un thriller de ladrones y robos, más aún. Ambos protagonizan una ficción escrita y dirigida por Joe Carnahan ('El Equipo A'), y con un reparto que completa Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Nestor Carbonell, o Kyle Chandler. Matt Damon decidió que quería seguir trabajando con su gran amigo después de ver el documental de Peter Jackson sobre The Beatles 'Get Back'. "Cada vez que trabajo con Matt, es una experiencia muy humilde, porque aprendo a apreciar más lo buen actor que es", contó Affleck en una entrevista para GQ.

Y es que Damon es uno de los actores más reconocidos de su generación. Eso es indiscutible, y ambos se entienden muy bien en pantalla. Y en 'El botín' vuelven a demostrarlo una vez más. Uno de los estrenos más interesantes de este primer mes del año.

Fecha de lanzamiento: 16 de enero

Estrenos en Prime Video

Vieja loca

Sinopsis: Pedro recibe un mensaje desesperado de una exnovia pidiéndole que cuide de Alicia, su madre senil. Lo que parece una misión sencilla pronto se convierte en su peor pesadilla. Pedro necesita escapar, pero Alicia no le deja…

La premisa ya nos llama la atención. Y si encima esa abuela casi asesina es Carmen Maura más aún. Martín Mauregui es el director de este thriller casi senil que empieza muy bien pero se va desinflando según avanza el metraje, y es una pena. Producida por J. A. Bayona, Belén Atienza, Ramon Campos y Gabriela Carcova, este thriller argentino cuenta con Pablo Hendler como protagonista torturado. "Ser viejecita tiene ventajas, puedes hacer lo que te de la gana", contó Maura en una entrevista para Onda Cero. La película triunfó en festivales de cine fantástico como el de Austin, donde Mauregui ganó el premio a Mejor Director.

Fecha de estreno: 14 de enero

Tierras perdidas

Sinopsis: Una reina, desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce, que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

Basada en un relato de George R. R. Martin (autor de 'Juego de tronos'), volvemos a contar con Dave Bautista en Prime Video, pero esta vez acompañado de Milla Jovovich, una de las reinas del cine de acción de las últimas dos décadas. Sobre todo gracias a su saga de 'Resident Evil'. Esta nueva cinta vuelve a estar dirigida por su marido, Paul W.S. Anderson (no confundir con Paul Thomas Anderson), y sí, fue un auténtico fracaso en taquilla. Pero el streaming le va a dar una nueva vida, de eso estamos seguros.

"Hace mucho tiempo quise escribir una serie de historias sobre Gray Alys y acerca de aquellos que tuvieron las suficientes agallas como para comprarle algo... pero la vida y otras historias intervinieron, por lo que nunca pude escribir el segundo cuento", contó el autor en su blog.

Fecha de lanzamiento: 16 de enero

Estrenos en Movistar Plus+

The last showgirl

Sinopsis: Una experimentada bailarina debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina de cincuenta años, se debate por saber qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida.

La icónica Pamela Anderson estuvo nominada al Globo de Oro por su papel de una showgirl de Las Vegas que se enfrenta al ocaso definitivo de su carrera en esta película ganadora del Premio Especial del Jurado en San Sebastián 2024. Dirigida por Gia Coppola (sí, del clan Coppola de toda la vida), fue una de las grandes sorpresas del año pasado. Y no solo hay que destacar el papel de Anderson, sino también el de Jamie Lee Curtis, que a punto estuvo de ser nominada a los Oscars 2025.

"Siempre he sentido que me quedaba algo por dar, pero mantuve ese pequeño fuego ardiendo en mí y, cuando llegó esta película, estaba preparada", comentó Anderson en una entrevistas para Fotogramas. "Me dije: 'Vale, hagámoslo, puede que nunca vuelva a tener esta oportunidad'. Sentí que era cuestión de vida o muerte en cuanto leí el guion. Fue la primera vez que un material me ponía nerviosa por pura necesidad de hacerlo. Me moría de ganas de comenzar a rodar, nunca me habían ofrecido un buen guion de verdad. Y, ahora, siento que acabo de empezar una nueva etapa".

Fecha de lanzamiento: 15 de enero

El Turco

Sinopsis: Balaban Aga es un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco, es condenado a muerte. Pero logra escapar y es curado por Gloria, una joven del pintoresco pueblo italiano de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco. A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector del pueblo. Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a los que más ama.

Llegan de golpe los 6 episodios de la que es la primera serie turca grabada en inglés. A estas alturas ya ha sido vendida en más de 30 países. Una superproducción turca de escala europea que tiende puentes entre culturasprotagonizada por el carismático Can Yaman (‘Sandokan', 'El laberinto de las mariposas'). Quizá el actor turco más famoso de la actualidad, gracias sobre todo a sus telenovelas, que nos han llegado a España para amenizarnos la sobremesa.

Inspirada en una novela que recrea una sangrienta historia real: la del 'Turco de Moena',que sigue viva en una celebración popular italiana que cumple más de 300 años, 'El Turco' es una historia de acción, de venganza, de sangre y de drama histórico. El propio Can Yaman la ha definido así durante la presentación. "Balaban lo ha perdido todo, pero encuentra en Moena la posibilidad de ser alguien nuevo. Es una historia sobre amor, identidad y libertad".

Fecha de lanzamiento: 15 de enero

28 años después

Sinopsis: El virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados.

Realizada con un iPhone 15 Pro Max y con la ayuda de numerosos accesorios especializados, se trata de la tercera parte de la saga de Danny Boyle, tras '28 días después' y '28 semanas después'. El director Danny Boyle ('Trainspotting') y el guionista Alex Garland ('Civil War') vuelven para esta nueva entrega, que ha tenido críticas entusiastas y que ya tiene pendiente de estreno su continuación. La nueva entrega de la saga es extraña, impredecible, divertida, oscura e incluso emotiva, y tiene entre sus protagonistas a Jodie Comer, Ralph Fiennes y Aaron Taylor-Johnson.

"Cuando Alex escribió el guion aluciné, porque de pronto la historia se detiene para discutir sobre la muerte durante quince o veinte minutos. Es algo increíblemente arriesgado para una película de acción y horror mainstream, pero me encantaba el hecho de que, en mitad de este horror, podías extraer que tenga valor", contó Danny Boyle para RTVE.

Fecha de lanzamiento: 16 de enero

Estrenos en Disney Plus

De polo a polo

Sinopsis: Sigue a Will Smith a través de los siete continentes, llevándole de los campos de hielo de la Antártida a las selvas del Amazonas, las montañas del Himalaya, los desiertos de África, las islas del Pacífico y los icebergs del Ártico.

Inspirado por su difunto mentor para explorar las grandes preguntas de la vida, Will Smith se lanza a retos increíbles durante 100 días: esquiar hasta el Polo Sur, atrapar una anaconda gigante, ordeñar una tarántula venenosa, escalar montañas y bucear bajo el hielo del Polo Norte. Se aventurará de polo a polo en compañía de numerosos científicos, exploradores y expertos locales. El mítico actor no se anda con chiquitas, en plena carrera por recuperar su fama perdida después del célebre tortazo a Chris Rock. Ya no es la estrella a la que todo el mundo quería e idolatraba. Así que está en otro punto totalmente diferente. Se une así a otros actores como Chris Hemsworth en su salto a los docurealitys de naturaleza.

"Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado de tus peores miedos", contó el actor para Outside. "Así que estaba explorando, apenas rozando los límites de esa incomodidad. Y encontramos cosas gloriosas".

Fecha de lanzamiento: 14 de enero

Estrenos en AppleTV

Hijack (Temporada 2)

Sinopsis: Un tren berlinés subterráneo y sus ocupantes se convierten en los centenares de rehenes que las autoridades tratan de salvar. Sam Nelson es testigo de todo como uno de los rehenes, en una situación en la que cualquier error podría desencadenar el desastre.

Hace casi tres años tuvimos la serie de 'Secuestro en el aire' en AppleTV, con Idris Elba como protagonista. Una historia adrenalítica que nos llevaba a miles de metros de altura, y enfrentaba a Sam Nelson, el personaje principal, a unos secuestradores que querían liarla en un avión comercial. Ahora le toca el turno a un tren en Berlín y nuestro protagonista tiene tan mala suerte que vuelve a pillarle en el medio. Ocho episodios repletos de tensión, a razón de uno por semana, con un reparto en el que vuelven nombres de la primera temporada (Christine Adams, Max Beesley y Archie Panjabi), y se incorporan nuevos nombres como los de Christian Näthe, Clare-Hope Ashitey, Lisa Vicari, Toby Jones, Karima McAdams y Christiane Paul.

Fecha de lanzamiento: 14 de enero

