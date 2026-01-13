La Sexta levanta su programación y avisa de un cambio urgente que suspende el programa de Alberto Chicote

Después de que Eldiario.es y Univisión hayan publicado una investigación periodística después de tres años que denuncia las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias por parte de dos ex chicas que trabajaron para él, todos los programas se están volcando con la información. Y además, tanto Telecinco como La Sexta han decidido alterar su programación de este martes.

Después de que la cadena de Mediaset haya anunciado que este martes emitirá un especial de 'De Viernes' para comentar y analizar todo en torno a este escándalo sexual en el que se ha visto envuelto el cantante español más internacional, La Sexta ha hecho lo propio.

Así, La Sexta ya anuncia tanto en sus redes sociales como en pantalla con una advermosca que este martes emitirá en prime time un especial de 'La Sexta Clave' con Jokin Castellón para analizar todo en torno a este caso que atañe a Julio Iglesias.

De esa manera, La Sexta ha decidido cancelar la emisión de 'Batalla de restaurantes', el programa de Alberto Chicote, que tenía previsto emitir su última entrega, para ofrecer en su lugar una edición especial del programa que habitualmente se emite entre 'La Sexta Noticias' y 'El Intermedio'.

No obstante, no es la primera vez que 'La Sexta Clave' salta al prime time de La Sexta con ediciones especiales. Ya lo hizo con la DANA de Valencia o cuando los sucesos de Torre-Pacheco entre otros asuntos.