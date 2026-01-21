'La Promesa', avance del jueves 22 de enero: Una acusación contra Manuel y el complot de Curro y Margarita

En el capítulo de 'La Promesa' de este miércoles en La 1 de RTVE, Jacobo se excusa ante Petra por haberle vendido la joya de Cruz a Leocadia. Lorenzo presenta ante el comandante a Ángela como su prometida y ella no tiene más remedio que fingir. Jacobo vuelve a estar mal con Martina... Adriano, harto, le aconseja que lo hable con ella.

Manuel, Toño y Enora acuerdan no enseñarle todos los documentos al comandante. Pía tiende una encerrona a Carlo y María y ambos acaban discutiendo: lo único que tienen en común es que están enfadados con la doncella. Martina miente a Jacobo de nuevo: si está mal es porque no pasa demasiado tiempo con los bebés.

Alguien ve a Teresa y Cristóbal teniendo un momento romántico. ¿De quién se trata? Alonso anuncia delante de toda la familia y el comandante una gran noticia: Curro deja de ser lacayo y será su secretario.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 760 - Jueves 22 de enero

Alonso se reafirma en su decisión: Curro tendrá por fin un lugar digno en la familia. Carlo, finalmente, se compromete a intentar ser el padre que necesita el hijo de María. Pía les hace ver que tienen que anunciar su compromiso por el bien del bebé.

Simona sigue preocupada por la boda de Toño y Enora, aunque Candela intenta ser optimista. Enora y Toño engañan al comandante, que sabe menos de lo que quiere aparentar… ¡Acusa a Manuel de estar ocultándole información del motor!

Jacobo organiza un plan original para los niños y Martina, pero ella no deja de pensar en Adriano. Margarita revela a Curro que tiene una pista sobre la que trabajar para impedir la boda. ¿De qué se trata?