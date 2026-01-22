'La Promesa', avance del viernes 23 de enero: Un viejo personaje entra en escena y suspicacias con Rivero

Alonso se reafirma en su decisión: Curro tendrá por fin un lugar digno en la familia, dejando de ser lacayo de La Promesa. Carlo, finalmente, se compromete a intentar ser el padre que necesita el hijo de María. Pía les hace ver que tienen que anunciar su compromiso por el bien del bebé.

Simona sigue preocupada por la boda de Toño y Enora, aunque Candela intenta ser optimista. Enora y Toño engañan al comandante, que sabe menos de lo que quiere aparentar… ¡Acusa a Manuel de estar ocultándole información del motor!

Jacobo organiza un plan original para los niños y Martina, pero ella no deja de pensar en Adriano. Además, Jacobo cuenta a Leocadia que vio en actitud cariñosa al mayordomo y a Teresa, lo que le deja en shock.

Por su parte, Margarita revela a Curro que tiene una pista sobre la que trabajar para impedir la boda. ¿De qué se trata exactamente?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 761 - Viernes 23 de enero

Margarita no puede asegurar a Curro que su plan para impedir la boda de Ángela vaya a funcionar y revela que la persona con la que pretende contactar es… ¡el conde de Ayala! Don Ignacio vuelve a entrar en escena en La Promesa.

Enora, Toño y Manuel se defienden de las presiones de Rivero y salen airosos, por el momento... Pero Enora mantiene que el comandante Rivero no sabe tanto como dice ni es quien dice ser. Su personaje empieza a levantar suspicacias.

Leocadia impone al mayordomo que la visite de noche en su alcoba tras enterarse de que tiene un flirteo con Teresa. Y Alonso encarga a Curro su primer trabajo como secretario: cuantificar su deuda con la señora de Figueroa. El muchacho agradece a Ángela que le diera el empujón para salir del servicio, pero la tensión entre ellos continúa.

María y Carlo no saben cómo anunciar su relación a sus compañeros. Para que la noticia no les coja desprevenidos, fingen gestos de cariño ante ellos. Martina termina admitiendo a Adriano sus sentimientos y le confiesa que le echa de menos. A punto de besarse, los interrumpen Alonso y Ángela.