'La Promesa' se rearma con nuevos y decisivos personajes en su quinta temporada en La 1 de RTVE

'La Promesa' continúa desarrollando su quinta temporada en La 1 de RTVE, marcada, entre otras cosas, por regresos e incorporaciones nuevas con las que se suplen marchas destacadas como la de Enrique Fortún, el actor que ha dado vida a Lope durante casi tres años.

Para empezar, se ha consolidado el personaje de Carlo Castejón, que va a tener cierto recorrido en las próximas semanas. Interpretado por José María Blanco, no solo va a ser un simple lacayo de palacio, pues, además, cuenta con una trama muy importante junto a María Fernández: ambos van a ser padres y esa circunstancia agitará sus vidas.

Por otro lado, se ha producido el retorno de Margarita, papel que encarna la actriz Cristina Fernández Pintado. Su vuelta se plantea decisiva porque, aparte de erigirse en una rémora para Leocadia, va a aliarse con Curro para impedir la boda de Lorenzo y Ángela.

Y el hilo del que piensa tirar nos lleva a otro regreso que parece que se sustanciará muy pronto. Margarita no garantiza que su plan para truncar ese enlace vaya a funcionar, pero en el capítulo de 'La Promesa' de este viernes, 23 de enero, revelará a Curro que la persona con la que pretende contactar es el conde de Ayala.

Esto significa que Miquel García Borda se podría incorporar de nuevo a la ficción vespertina de La 1 de RTVE en próximos episodios. De confirmarse, su papel sería absolutamente clave en la historia troncal de la serie en estos momentos: el matrimonio forzoso entre el capitán y la hija de Leocadia.

Por último, otro personaje nuevo, recién entrado en 'La Promesa', es el de Prudencio. Lo interpreta el actor Héctor Juezas ('La Ruta', 'Vestidas de azul') y en las últimas entregas emitidas hemos comprobado que adquirirá bastante protagonismo en la trama del refugio del padre Samuel, cuyo cierre ha salvado Petra con su compromiso de asumir las riendas.

El papel de Prudencio en el serial cobrará relevancia. No solo contribuirá a evitar que el refugio caiga en desgracia por la falta de recursos, sino que además tendrá una gran influencia en la transformación que está experimentando Petra en esta temporada.