Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 21 de enero: Una encerrona y una noticia muy esperada

Alonso promete a Curro que no se olvida de buscar una solución a su situación de lacayo en La Promesa. Leocadia se ofrece para tantear a Lisandro sobre el tema. Lorenzo, por su parte, niega a Manuel estar detrás de la llegada del comandante.

Pía habla con Carlo y con María para que aflojen, pero ambos son muy orgullosos. Samuel intenta mediar para que Vera se relaje con Teresa. La doncella parece que va a propiciar un acercamiento con ella, pero se retrae en el último momento. Finalmente, Simona y Candela van al refugio, convencidas por Toño. El chico propone hacer churros para venderlos.

Teresa y Cristóbal afianzan su cariño: sea lo que sea lo que ha surgido entre ellos, va cobrando fuerza cada día. Martina pretende normalizar la situación con Adriano, pero ahora es él quien se niega a tener un acercamiento. Margarita no se cree que su hija esté fenomenal y Martina termina derrumbándose ante ella.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 759 - Miércoles 21 de enero

Jacobo se excusa ante Petra por haberle vendido la joya de Cruz a Leocadia. Lorenzo presenta ante el comandante a Ángela como su prometida y ella no tiene más remedio que fingir. Jacobo vuelve a estar mal con Martina... Adriano, harto, le aconseja que lo hable con ella.

Manuel, Toño y Enora acuerdan no enseñarle todos los documentos al comandante. Pía tiende una encerrona a Carlo y María y ambos acaban discutiendo: lo único que tienen en común es que están enfadados con la doncella. Martina miente a Jacobo de nuevo: si está mal es porque no pasa demasiado tiempo con los bebés.

Alguien ve a Teresa y Cristóbal teniendo un momento romántico. ¿De quién se trata? Alonso anuncia delante de toda la familia y el comandante una gran noticia: Curro deja de ser lacayo y será su secretario.