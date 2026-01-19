'La Promesa', avance próximo capítulo del martes 20 de enero tras el ultimátum de Curro a Alonso

En el capítulo de este lunes, 19 de enero, el comandante del Ejército se presenta en La Promesa e informa a Manuel de que no puede vender sus licencias hasta que él dé el visto bueno a su motor, siendo un inesperado revés para el heredero. Leocadia niega estar implicada en el asunto. Mientras, Lorenzo sigue empecinado en la boda y exige a Leocadia y a Ángela una nueva fecha.

La tensión entre Carlo y María va en aumento, hecho que no pasa desapercibido entre el servicio. Prudencio se presenta ante Simona y Candela, que lo reciben con reticencias por su aspecto. Tras visitar el refugio y conocer a Prudencio, Toño convence a las cocineras para que echen una mano.

Martina propone a Jacobo un plan romántico y este le cuenta a Adriano que el beso con ese hombre los ha unido más. Vera rompe a llorar: la ausencia de Lope la está matando y sigue guardando un profundo rencor hacia Teresa. Ángela, desesperada con el tema de la boda, lo paga con Curro y le reprocha que no esté haciendo nada... Curro se planta ante Alonso y le lanza un ultimátum: quiere recuperar su estatus y lo quiere ya.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 758 - Martes 20 de enero

Alonso promete a Curro que no se olvida de buscar una solución a su situación de lacayo. Leocadia se ofrece para tantear a Lisandro sobre el tema. Lorenzo, por su parte, niega a Manuel estar detrás de la llegada del comandante.

Pía habla con Carlo y con María para que aflojen, pero ambos son muy orgullosos. Samuel intenta mediar para que Vera se relaje con Teresa. La doncella parece que va a propiciar un acercamiento con ella, pero se retrae en el último momento. Finalmente, Simona y Candela van al refugio, convencidas por Toño. El chico propone hacer churros para venderlos.

Teresa y Cristóbal afianzan su cariño: sea lo que sea lo que ha surgido entre ellos, va cobrando fuerza cada día. Martina pretende normalizar la situación con Adriano, pero ahora es él quien se niega a tener un acercamiento. Margarita no se cree que su hija esté fenomenal y Martina termina derrumbándose ante ella.