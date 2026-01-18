'La Promesa', avance semanal del 19 al 23 de enero: El giro en la vida de Curro, un sospechoso personaje y una pillada

En el capítulo de este lunes, 19 de enero, el comandante del Ejército se presenta en La Promesa e informa a Manuel de que no puede vender sus licencias hasta que él dé el visto bueno a su motor, siendo un inesperado revés para el heredero. Leocadia niega estar implicada en el asunto. Mientras, Lorenzo sigue empecinado en la boda y exige a Leocadia y a Ángela una nueva fecha.

La tensión entre Carlo y María va en aumento, hecho que no pasa desapercibido entre el servicio. Prudencio se presenta ante Simona y Candela, que lo reciben con reticencias por su aspecto. Tras visitar el refugio y conocer a Prudencio, Toño convence a las cocineras para que echen una mano.

Martina propone a Jacobo un plan romántico y este le cuenta a Adriano que el beso con ese hombre los ha unido más. Vera rompe a llorar: la ausencia de Lope la está matando y sigue guardando un profundo rencor hacia Teresa. Ángela, desesperada con el tema de la boda, lo paga con Curro y le reprocha que no esté haciendo nada... Curro se planta ante Alonso y le lanza un ultimátum: quiere recuperar su estatus y lo quiere ya.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 758 - Martes 20 de enero

Alonso promete a Curro que no se olvida de buscar una solución a su situación de lacayo. Leocadia se ofrece para tantear a Lisandro sobre el tema. Lorenzo, por su parte, niega a Manuel estar detrás de la llegada del comandante.

Pía habla con Carlo y con María para que aflojen, pero ambos son muy orgullosos. Samuel intenta mediar para que Vera se relaje con Teresa. La doncella parece que va a propiciar un acercamiento con ella, pero se retrae en el último momento. Finalmente, Simona y Candela van al refugio, convencidas por Toño. El chico propone hacer churros para venderlos.

Teresa y Cristóbal afianzan su cariño: sea lo que sea lo que ha surgido entre ellos, va cobrando fuerza cada día. Martina pretende normalizar la situación con Adriano, pero ahora es él quien se niega a tener un acercamiento. Margarita no se cree que su hija esté fenomenal y Martina termina derrumbándose ante ella.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 759 - Miércoles 21 de enero

Jacobo se excusa ante Petra por haberle vendido la joya de Cruz a Leocadia. Lorenzo presenta ante el comandante a Ángela como su prometida y ella no tiene más remedio que fingir. Jacobo vuelve a estar mal con Martina... Adriano, harto, le aconseja que lo hable con ella.

Manuel, Toño y Enora acuerdan no enseñarle todos los documentos al comandante. Pía tiende una encerrona a Carlo y María y ambos acaban discutiendo: lo único que tienen en común es que están enfadados con la doncella. Martina miente a Jacobo de nuevo: si está mal es porque no pasa demasiado tiempo con los bebés.

Alguien ve a Teresa y Cristóbal teniendo un momento romántico. ¿De quién se trata? Alonso anuncia delante de toda la familia y el comandante una gran noticia: Curro deja de ser lacayo y será su secretario.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 760 - Jueves 22 de enero

Alonso se reafirma en su decisión: Curro tendrá por fin un lugar digno en la familia. Carlo, finalmente, se compromete a intentar ser el padre que necesita el hijo de María. Pía les hace ver que tienen que anunciar su compromiso por el bien del bebé. Simona sigue preocupada por la boda de Toño y Enora, aunque Candela intenta ser optimista. Enora y Toño engañan al comandante, que sabe menos de lo que quiere aparentar… ¡Acusa a Manuel de estar ocultándole información del motor!

Jacobo organiza un plan original para los niños y Martina, pero ella no deja de pensar en Adriano. Margarita revela a Curro que tiene una pista sobre la que trabajar para impedir la boda. ¿De qué se trata?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 761 - Viernes 23 de enero

Margarita no puede asegurar a Curro que su plan para impedir la boda de Ángela vaya a funcionar y revela que la persona con la que pretende contactar es… ¡el conde de Ayala! Enora, Toño y Manuel se defienden de las suspicacias de Rivero y salen airosos, por el momento... Enora mantiene que el comandante no sabe tanto como dice. Su personaje empieza a ser sospechoso.

Leocadia impone al mayordomo que la visite de nocheen su alcoba... Alonso encarga a Curro su primer trabajo como secretario: cuantificar su deuda con la señora de Figueroa. El muchacho agradece a Ángela que le diera el empujón para salir del servicio, pero la tensión entre ellos continúa.

María y Carlo no saben cómo anunciar su relación a sus compañeros. Para que la noticia no les coja desprevenidos, fingen gestos de cariño ante ellos. Martina termina admitiendo a Adriano sus sentimientos… ¡Lo echa de menos! A punto de besarse, los interrumpen Alonso y Ángela.