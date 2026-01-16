'La Promesa', avance capítulo del lunes 19 de enero: Un inesperado ultimátum y un revés para Manuel

En el capítulo de 'La Promesa' de este viernes, María Fernández y Carlo ponen las cartas sobre la mesa y discuten, negándose a trabajar juntos. Teresa deduce que hay algo personal detrás. Petra pide ayuda con la gestión del refugio y las cocineras se ofrecen con entusiasmo.

Jacobo, por su parte, se disculpa con Martina. Ella no da crédito cuando se entera de que ha sido Adriano quien ha hecho recapacitar a su prometido. Vera escribe una carta a Lope y se descubre la importante casa en la que está trabajando ahora el cocinero: en la de los duques de Carvajal y Cifuentes.

Toño y Enora informan a Manuel de que tienen nuevas empresas a las que contactar. A pesar de todo lo ocurrido, Lorenzo pretende retomar los planes de boda con Ángela. Un comandante del ejército se presenta en palacio con la intención de hablar con Manuel. ¿Sobre qué?

Avance del capítulo 757 de 'La Promesa' - Lunes 19 de enero

El comandante informa a Manuel de que no puede vender sus licencias hasta que él dé el visto bueno a su motor, siendo un inesperado revés para el heredero. Leocadia niega estar implicada en el asunto. Mientras, Lorenzo sigue empecinado en la boda y exige a Leocadia y a Ángela una nueva fecha.

La tensión entre Carlo y María va en aumento, hecho que no pasa desapercibido entre el servicio. Prudencio se presenta ante Simona y Candela, que lo reciben con reticencias por su aspecto. Tras visitar el refugio y conocer a Prudencio, Toño convence a las cocineras para que echen una mano.

Martina propone a Jacobo un plan romántico y este le cuenta a Adriano que el beso con ese hombre los ha unido más. Vera rompe a llorar: la ausencia de Lope la está matando y sigue guardando un profundo rencor hacia Teresa. Ángela, desesperada con el tema de la boda, lo paga con Curro y le reprocha que no esté haciendo nada... Curro se planta ante Alonso y le lanza un ultimátum: quiere recuperar su estatus y lo quiere ya.