'La Promesa', avance capítulo del viernes 16 de enero: Una impactante visita para Manuel y un descubrimiento

En el capítulo de 'La Promesa' de este jueves, Toño impide que Manuel rompa el trato con don Luis, evitando que tome decisiones en caliente. Y Curro asegura a Lorenzo que no importa que consiga meter a Ángela en un manicomio, porque él la rescatará y se fugarán.

Además, Toño descubre que Candela y Simona pretenden visitar al tío de Enora, pero esta consigue detenerlas a tiempo. En paralelo, Petra informa a Samuel que ella se va a hacer cargo del refugio con la ayuda de Prudencio. Conseguirán salvar el lugar gracias a Petra.

Teresa confiesa a Cristóbal que el beso no la molestó y María no se alegra del regreso de Carlo, pues volvió solo porque Pía y Samuel lo trajeron de la oreja. El muchacho le dice a María que tienen que hablar. ¿Se sincerarán de una vez por todas?

Adriano, con todo el dolor de su corazón, anima a Jacobo a perdonar y a luchar por Martina. El psiquiatra se dispone a dar un diagnóstico sobre la salud mental de Ángela. ¿Tendrá que ir la joven al sanatorio?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 756 - Viernes 16 de enero

María Fernández y Carlo ponen las cartas sobre la mesa y discuten, negándose a trabajar juntos. Teresa deduce que hay algo personal detrás. Petra pide ayuda con la gestión del refugio y las cocineras se ofrecen con entusiasmo.

Jacobo, por su parte, se disculpa con Martina. Ella no da crédito cuando se entera de que ha sido Adriano quien ha hecho recapacitar a su prometido. Vera escribe una carta a Lope y se descubre la importante casa en la que está trabajando ahora el cocinero.

Toño y Enora informan a Manuel de que tienen nuevas empresas a las que contactar. A pesar de todo lo ocurrido, Lorenzo pretende retomar los planes de boda con Ángela. Un comandante del ejército se presenta en palacio con la intención de hablar con Manuel. ¿Sobre qué?