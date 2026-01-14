'La Promesa', avance del capítulo del jueves 15 de enero: Un plan frustrado y Ángela ¿al sanatorio?

En el capítulo de 'La Promesa' de este miércoles en La 1 de RTVE, Jacobo pide ayuda a su amigo Adriano para descubrir quién es el culpable del beso. Si él supiera que lo tiene enfrente... Las cocineras se inventan una excusa ante Teresa para poder ausentarse. Traman visitar al tío de Enora para que acepte a Toño. Mientras, se produce la segunda visita del psiquiatra: Ángela intenta hacer ver al doctor las malas intenciones de Lorenzo.

Curro acude a la habitación de su amada para interesarse por ella, pero Leocadia se lo impide. Samuel acaba derrumbándose ante Petra por el cierre del refugio y ella le anima a no rendirse. ¿Conseguirán impedir el cierre finalmente o su final será inevitable?

Teresa confiesa a Petra su gran secreto: su beso con Cristóbal y lo que significó para ella. Las empresas retiran su interés por la licencia del motor. Manuel cree que es por culpa de Leocadia y llama a don Luis con la intención de romper su acuerdo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 755 - Jueves 15 de enero

Toño impide que Manuel rompa el trato con don Luis, evitando que tome decisiones en caliente. Curro asegura a Lorenzo que no importa que consiga meter a Ángela en un manicomio, porque él la rescatará y se fugarán.

Toño descubre que Candela y Simona pretenden visitar al tío de Enora, pero esta consigue detenerlas a tiempo. Petra informa a Samuel que ella se va a hacer cargo del refugio con la ayuda de Prudencio. Conseguirán salvar el lugar.

Teresa confiesa a Cristóbal que el beso no la molestó y María no se alegra del regreso de Carlo a La Promesa, pues volvió solo porque Pía y Samuel lo trajeron de la oreja. El muchacho le dice a María que tienen que hablar. ¿Se sincerarán de una vez por todas?

Por su parte, Adriano, con todo el dolor de su corazón, anima a Jacobo a perdonar y a luchar por Martina. El psiquiatra se dispone a dar un diagnóstico sobre la salud mental de Ángela. ¿Tendrá que ir al sanatorio?