'La Promesa', avance del próximo capítulo del miércoles 14 de enero: Un gran secreto sale a la luz

Pía confiesa a María Fernández que Carlo ha huido de La Promesa al enterarse de que está embarazada y la muchacha paga su enfado con Vera. María, finalmente, se disculpa con su amiga y le pregunta por Lope, quien no escribe muchas cartas.

Ángela tiene su primera sesión con el psiquiatra, que no va del todo bien. Intenta detener esas sesiones, pero Leocadia le hace ver que no puede librarse de ellas. Samuel ha intentado evitarlo, pero acaba anunciando ante los afectados el cierre del refugio.

Manuel pone a su equipo sobre aviso: tienen que ser más cautelosos que nunca porque Leocadia va a intentar ir a por ellos. ¡Tienen que estar atentos! Candela y Simona traman una misteriosa salida de La Promesa. ¿Con qué intenciones?

Martina, por su parte, sigue negándose a revelar a Jacobo la identidad del hombre con el que se besó. Curro se asusta ante la determinación de Ángela: ¿va a hacerse pasar por loca?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 754 - Miércoles 14 de enero

Jacobo pide ayuda a su amigo Adriano para descubrir quién es el culpable del beso. Si él supiera que lo tiene enfrente... Las cocineras se inventan una excusa ante Teresa para poder ausentarse. ¿Qué traman? Segunda visita del psiquiatra: Ángela intenta hacer ver al doctor las malas intenciones de Lorenzo.

Curro acude a la habitación de su amada para interesarse por ella, pero Leocadia se lo impide. Samuel acaba derrumbándose ante Petra por el cierre del refugio y ella le anima a no rendirse. ¿Conseguirán impedir el cierre?

Teresa confiesa a Petra su gran secreto: su beso con Cristóbal y lo que significó para ella. Las empresas retiran su interés por la licencia del motor. Manuel cree que es por culpa de Leocadia y llama a don Luis con la intención de romper su acuerdo.