La desconcertante despedida de Joaquín Prat sobre el mayor reclamo de 'GH DÚO 4' en su casting

Tras tomarse un descanso durante las navidades, Joaquín Prat ha regresado este miércoles a la parrilla de Telecinco retomando la conducción de 'El Tiempo Justo'. Y en su vuelta, el presentador, además de hablar de su futura paternidad, ha generado un revuelo con lo que ha llegado a cebar de cara al estreno de 'GH DÚO 4' este jueves.

Y es que a menos de 24 horas del estreno de 'GH DÚO 4', Telecinco está poniendo toda la carne en el asador para promocionar el estreno del reality con el que se la juega completamente después del gran fiasco que supuso 'GH 20' teniendo que acelerar su final tras solo 42 días de convivencia.

Más allá de cerrar fichajes de relumbrón como los de Carmen Borrego y Belén Rodríguez, este miércoles todos los programas de Telecinco se están haciendo eco de la promo enigmática que adelanta que uno de los concursantes de 'GH DÚO 4' será alguien que lleva cuatro años retirado del mundo de la televisión, del amor y del mundo.

Algo de lo que se han hecho eco también en 'El tiempo justo' llevando a Joaquín Prat a reaccionar de una forma que ha generado aún más incertidumbre. "Hay rumores, te chivan nombres, yo no voy a decir ninguno obviamente pero joe....", comentaba el presentador. "La que se viene", se escuchaba decir por lo bajo a Marta López. "Como está la cosa. Madre mía lo de 'GH DÚO' promete y mucho", apostillaba Joaquín Prat al concluir la emisión de 'El tiempo justo'.

Habrá que esperar a este jueves para conocer la identidad de este rostro que regresa a la televisión cuatro años después como concursante de 'GH DÚO' y quiénes formarán pareja o trío con los siete concursantes ya anunciados oficialmente. Lo que está claro es que Telecinco está dejándose la piel para tratar de ganarse el interés del espectador para poder relanzar sus pobres datos de audiencia.

Joaquín Prat habla también de su futura paternidad

Por otro lado, en su vuelta a 'El tiempo justo', Joaquín Prat también ha roto su silencio sobre su futura paternidad tras anunciar hace unos días que volverá a convertirse en padre por segunda vez pues su pareja, Alexia Pla, espera un bebé.

"Creo que si lo contábamos debíamos ser nosotros porque ya lo empezábamos a contar a los más cercanos y tarde o temprano ya se iba a filtrar", empezaba explicando Joaquín Prat. "Son ya tres años y medio de relación y llevamos ya tiempo buscando a esta criatura, es una criatura deseada, esto no es un accidente y Alexia está feliz y está llevando un buen embarazo", confesaba a sus compañeros.

Por otro lado, Joaquín Prat dejaba claro que por ahora no piensa hablar del sexo del bebé aunque su entorno más cercano ya lo sabe y cómo se va a llamar el bebé. Además también ha dejado caer que seguramente la boda con su pareja también llegará antes o después.