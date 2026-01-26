Hablamos con Carlo Costanzia sobre la razón por la que dijo 'sí' a 'DecoMasters' en RTVE y si participará en 'Supervivientes'

TVE estrena este lunes 'DecoMasters', su nueva gran apuesta de entretenimiento después de tener que posponer su lanzamiento una semana por culpa del accidente de Adamuz y el especial informativo que La 1 emitió la semana pasada. Este 'MasterChef' de decoración de interiores cuenta con un casting de lujo encabezado por Carlo Costanzia y Mar Flores, Isa Pantoja y Asraf Beno o Antonia Dell'Atte, entre otros.

Precisamente, en El Televisero tuvimos ocasión de hablar con Carlo Costanzia y Mar Flores sobre lo que supone para ellos participar en un programa de prime time como este y qué fue lo que les hizo aceptar la propuesta después de que a lo largo de estos años hayan recibido un sinfín de propuestas.

Madre e hijo dejan claro que han decidido fichar por 'DecoMasters' para poner fin a las especulaciones sobre su relación y dejar claro que se llevan perfectamente y que no hay ningún tipo de problemas entre ellos. "Es imposible fingir en un programa así en el que pasas tantas horas juntos", recalca Mar Flores al respecto.

Asimismo, aprovechamos y le preguntamos a Carlo Costanzia por si participará en un futuro en 'Supervivientes' y si se ve como colaborador de televisión siguiendo los pasos de su pareja Alejandra Rubio y su suegra Terelu Campos.

Vuestra participación como pareja en 'DecoMasters' ha generado mucha expectación, ¿cómo lo lleváis?

Carlo Costanzia: Lo llevamos muy bien. Tenemos muchas ganas de que la gente vea realmente nuestra relación y nos conozca como somos en la vida cotidiana. Porque muchas veces se puede llegar a crear una imagen de alguien que no termina siendo la correcta, y qué mejor oportunidad que demostrarlo poniendo suelos (risas).

Mar Flores: Es que no habíamos puesto suelo nunca. Juntos, quiero decir [ríe]. Ya hemos hecho algo más.

Carlo seguramente a lo largo de estos años te habrán ofrecido participar en miles de formatos, ¿por qué te has decantado por 'DecoMasters'?

Carlo: Quería probar algo nuevo y también hacer algo con mi madre en televisión. Creo que es muy importante para que acaben las especulaciones el hecho de poder demostrar realmente que no hay nada de todo lo que se quieren inventar sobre nosotros. Y sobre todo, qué mejor oportunidad que hacerlo con Shine Iberia, que me parece una de las mejores productoras que hay para este tipo de programas. Espero caerles en gracia y a ver si sale algo más.

¿El hecho de ser en TVE, que suele cuidar este tipo de formatos y no se mete tanto en la vida privada, también fue lo que te animó?

Carlo: Desde luego, 100%. RTVE intenta cuidar más en este sentido y no busca malos momentos para vender. Y bueno, sobre todo me ha convencido el hecho de ir de la mano de mi madre, que si pasa algo sé que me va a proteger y dar un guantazo a alguien (risas).

Mar, ¿y a ti te han ofrecido participar en otros realitys?

Mar: Sí, claro.

¿Y por qué no has aceptado esas ofertas?

Mar: Porque el reality no es un tipo de formato que a mí me haga especial gracia. Es algo que supone muchas horas de trabajo, mucha exposición, y eso es algo que yo he intentado proteger. Pero en este caso tuve clarísimo que lo quería hacer y lo quería hacer con Carlo, la verdad. 'DecoMasters' es un programa blanco y familiar, y mis hijos nos podrán ver juntos a los dos. También era una excusa para poder trabajar juntos. Ha sido muy guay.

Carlo Costanzia y Mar Flores, en acción en 'DecoMasters'

¿Os ha ayudado el programa a descubrir algo el uno del otro que desconocíais?

Carlo: Que somos decoradores natos. Si necesitáis decoración en vuestra casa, nos podéis llamar (risas). He aprendido que mi madre sabe pintar, alicatar, poner suelo. O sea, creo que ha sido un descubrimiento de verdad. Y sobre todo verla disfrutar, porque ella siempre ha tenido una coraza por todo lo que ha podido sufrir en la vida, y la he visto aquí como no la he visto nunca. Ha sido mi aprendizaje más grande, desde luego.

Mar: Yo he descubierto que Carlo es una artista que necesita trabajar, estar ocupado. Su cabeza da tantas vueltas que necesita estar focalizado en algo. Y que es un tío que cuando quiere llegar ahí, va a llegar. Da igual donde tenga que ir, que va a llegar. Esto me ha gustado mucho descubrirlo porque a una madre le gusta que sus hijos tengan esas cualidades, ¿no? Y no había tenido la oportunidad de convivir con él tanto tiempo para verlo. Eso es algo de lo que estoy muy orgullosa y creo que hemos hecho muy buen equipo. Independientemente, aunque no fuéramos madre e hijo, somos muy buen equipo.

Decís que con vuestra participación en 'DecoMasters' queréis poner fin a las especulaciones sobre vuestra relación. ¿Pero teméis los análisis que se hagan en otros programas incluso de fuera de RTVE?

Mar: Creo que hay que dar más normalidad a todo. Yo, sinceramente, le pido al 2026 que todo sea como más normal: las madres, los hijos, las parejas... todo es muy normal. Yo sé que hay que hablar y especular, pero a mí me gustaría que todo fuera más tranquilo y transparente. En este caso, en este programa, la verdad es que estoy impresionada. Es imposible fingir en un programa así en el que pasas tantas horas juntos. Lo que hay es lo que hay.

Lo que me ha hecho mucha ilusión de esto, aparte de pasar tiempo juntos, es que nos hemos llevado muy bien. O sea, no hemos discutido. Hemos estado en momentos extremos todo el rato, pero ha habido un balance muy bueno, nos hemos adaptado muy bien. Han peleado mucho todas las parejas, menos nosotros. Nosotros hemos tenido un balance muy bueno y es algo que me ha gustado.

¿Cómo fue la llamada, os lo propusieron a los dos a la vez o primero fue a uno y después al otro?

Carlo: La llamaron a ella, mi número no lo tenían todavía.

Mar: Yo no sabía que Carlo era tan manitas hasta que montó su propio negocio, que lo hizo solo y aluciné. Justo cuando me llamaron desde el programa pensé que a mí la decoración de interiores me ha gustado mucho siempre, por mi trabajo en el mundo de la moda, la belleza, la estética. Y que podíamos juntarlo con toda esa parte práctica que tiene él. También a mí me apetecía hacer este tándem con Carlo, porque sinceramente pienso que es una persona a descubrir profesionalmente. Tiene mucho talento en muchos sentidos. Es un gran hijo y es una gran persona, pero es también un gran artista. Entonces creo que en este programa se le va a ver y que necesitaba esta oportunidad.

Actualmente hay bastantes formatos con famosos y se está diciendo que desde TVE se están pagando unos cachés muy altos. ¿Os sentís bien pagados? ¿Ha sido el caché otro de los motivos por los que habéis aceptado esta propuesta por encima de otras?

Carlo: El esfuerzo que hemos hecho en este programa no está pagado con ningún caché que pueda haber. De verdad, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano. Y lo digo yo, que soy una persona que entrena, que estoy todo el día bajo esfuerzo. En el programa hay gente con menos físico o con una edad un poco más avanzada, y todo el mundo ha hecho un esfuerzo brutal.

Vivimos en un mundo en el que todo depende del dinero. Entonces, obviamente estar aquí depende también de ese caché, pero no es eso lo que a mí me ha llevado a participar.

Carlo ahora que das un paso al frente y participas en programas de televisión, ¿qué más te gustaría hacer?

Carlo: Lo que tengo claro es que soy un soñador. Soy una persona que me gusta soñar, me gusta trabajar, me gusta el arte. Soy actor, soy cantante y voy a seguir por ahí. Cogeré los proyectos que me llamen la atención, siempre proyectos blancos en los que vea que puede haber un trasfondo positivo para mí y no negativo. Y creo que me voy a dedicar a cuidar un poquito más todo el mundo de las redes sociales, que lo tengo un poco descuidado, para que la gente pueda empezar a conocerme en mi día a día. También voy a seguir con mis proyectos musicales e intentaré volver a las pantallas actuando, que es lo que realmente me gusta.

Carlo Costanzia y Mar Flores, fichajes de 'DecoMasters'.

¿Y a 'Supervivientes' irías? ¿No sé si te ha llegado ya la llamada para participar en la próxima edición?

Carlo: No, pero me llamarán seguramente. Y no es nada personal, ni mucho menos, porque yo con la productora, Cuarzo Producciones, me llevo muy bien. 'Supervivientes' no es nada que me llame. Creo que como experiencia es muy bonita, pero a nivel de reality, por ahora, no. Tampoco lo descarto de aquí a 50 o 60 años, pero ahora mismo no. Y si escucháis que voy a ir, no os lo creáis (risas).

¿Y descartas ser colaborador de programas como Alejandra o tu suegra Terelu?

Carlo: No descarto nada en la vida. Nunca se sabe qué es lo que te pueden proponer y qué te puede encajar. Lo que sí puedo asegurar es que no me voy a dedicar nunca al mundo del corazón, nunca voy a comentar la vida de los demás, y esto lo podéis tener como imperativo.

¿Es porque sabes lo que se sufre en primera persona?

Carlo: Porque sé lo que se sufre y porque no soy una persona muy sabida de ese mundo. Hay mucha gente que es muy profesional y que le interesa, que tiene una pasión por el mundo del corazón. No le quito absolutamente nada a nadie. Sabéis perfectamente que parte de mi familia también trabaja de eso, y creo que cada uno tiene que seguir sus pasiones.

Mar, ¿cómo llevas las críticas que se puedan hacer de ti tras dar el salto a participar en un programa de prime time en el que te expones tanto?

Mar: Con mucha tranquilidad, no me preocupa nada. Lo que vais a ver es lo que hay. No soy una persona que tenga dobleces, entonces creo que va a ser muy interesante que veáis que soy normal, que puedo poner un suelo, que puedo hacer muchas cosas. Estoy muy ilusionada, también por trabajar con artistazos como los que forman parte del casting que me han ayudado mucho abrirme como persona. Porque vivo, o he vivido mucho tiempo, encerrada en un personaje, con una coraza, y estar con ellos tanto tiempo, hacer los amigos que he hecho, me ha servido mucho a nivel personal.