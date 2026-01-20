Gran noche para Telecinco: 'Casados a primera vista', su nuevo reality, brilla en audiencias y se alza con el liderazgo

Telecinco acertó de pleno en su estrategia de ser la única cadena generalista principal en mantener su oferta de entretenimiento en un día marcado por la información sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que provocó que La 1 de RTVE, Antena 3, La Sexta y Cuatro levantaran su programación.

La cadena de Mediaset no modificó su parrilla a diferencia del resto para erigirse en la alternativa en una noche en la que tenía previsto el estreno de 'Casados a primera vista', su nueva apuesta dentro del género de la telerrealidad. Y aunque podía tratarse de una decisión arriesgada, se atinó de lleno.

El primer capítulo del formato producido en colaboración con Bulldog TV, en el que se presentaron a los doce solteros y solteras y se produjeron las dos primeras bodas, registró un gran 13,9% de cuota de pantalla y cerca de un millón de telespectadores de media en Telecinco.

💍 Gran estreno de @casadosprimera en la noche de @telecincoes al firmar un excelente 13.9% de share y 947.000 espectadores



👰🏽‍♀️ LÍDER ABSOLUTO en su franja. #CasadosEstreno supera además los 2.3 millones de espectadores únicos. BRAVO!!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zDn614toPt — Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026

Su triunfal debut hizo que 'Casados a primera vista' se convirtiera en la oferta líder de su franja. Lideró en todos los targets de edad y obtuvo un muy destacado seguimiento en adultos-jóvenes (25-44 años) con un formidable 22,2% de share y en jóvenes (13-24 años) con un 16%.

Antes, en access, la primera parte del debate final de 'La Isla de las Tentaciones 9', con el reencuentro en plató de Juanpi y Sandra y su respectivos tentadores (Mara y Andrea), se saldó con un 10,1% de share y más de 1,2 millones de seguidores. Fue el espacio más visto del día en la cadena y la segunda opción del público en su franja de emisión.

Con todo, Telecinco sumó una gran alegría en audiencias en medio de su actual situación. Hay que destacar que ese lanzamiento de 'Casados a primera vista' se benefició del contexto al ser la única apuesta de entretenimiento de la noche del lunes y evitar el enfrentamiento con el estreno de 'DecoMasters', que La 1 de RTVE canceló (en favor de un especial informativo con Pepa Bueno) y aplazó al próximo lunes 26. Veremos si en su segunda entrega, ya con competencia, mantiene esos excelentes resultados.

Por último, haciendo un repaso del resto de ofertas, el programa especial con Vicente Vallés en Antena 3, que sustituyó a 'El Hormiguero' y 'Renacer', marcó un 11,5%; y el de Pepa Bueno en La 1, que reemplazó a 'La Revuelta' y 'DecoMasters', un 8,7% de cuota. En su caso, Cuatro promedió un 7,4% con 'Código 10: Especial tragedia Adamuz' mientras que La Sexta se quedó en un 4,6% con una edición extraordinaria de 'La Sexta Noticias'.