La audiencia dicta su veredicto a 'Casados a primera vista', nuevo reality de Telecinco, y hay consenso en una crítica

Telecinco ha estrenado este lunes 'Casados a primera vista', su nuevo docu-reality con el que pretende heredar el público de 'La isla de las tentaciones'. El programa vuelve así a España ocho años después de su emisión en Antena 3, donde contó con cuatro temporadas.
Así, la cadena de Mediaset ha optado por mantener su estrategia con el programa después de que el resto de cadenas hayan alterado su programación con especiales informativos por el trágico accidente de Adamuz.
'Casados a primera vista' es la adaptación española del formato de éxito internacional 'Married at First Sight', que ya ha tenido más de 35 versiones en todo el mundo. En este espacio, doce solteros con diferentes perfiles de edad, profesión y procedencia y con relaciones sentimentales fallidas, ponen su futuro sentimental en manos de un equipo de expertos en psicología, emociones, terapia sexual y de pareja.
Tras un exhaustivo análisis psicológico y de sus niveles de compatibilidad, los tres expertos del programa (la psicóloga Cecilia Martín experta en emoción, compromiso y pasión; el psicólogo Raúl López Lastra especializado en terapias de pareja y rupturas; y la psicóloga Nayara Malnero, experta en terapia sexual y de pareja) les guiarán a través de un intenso viaje emocional cuyo destino final es alcanzar una relación estable y duradera y cuyo punto de partida se producirá precisamente en el altar.
Tras entonar emocionantes votos y pronunciar sendos “sí, quiero” frente a un completo desconocido o desconocida y ante la atenta y sorprendida mirada de sus respectivas familias y amigos, cada pareja, previamente definida por el equipo de expertos basándose en la ciencia y en una dilatada experiencia profesional, disfrutará de una romántica luna de miel en un idílico lugar del mundo, que dará paso a un periodo de convivencia en el que tendrán que afrontar diferentes dinámicas y terapias, siempre de la mano de los especialistas, diseñadas para poner a prueba su relación.
'Casados a primera vista' incorpora en esta nueva versión producida por Bulldog TV ('Bailando con las estrellas') incorpora importantes novedades, especialmente en su ambicioso nivel de producción y en el desarrollo de nuevas y modernas dinámicas que servirán para guiar a las parejas en su camino para responder a la pregunta clave: ¿están finalmente hechos el uno para el otro?
El docu-reality también incorporará nuevas dinámicas y entornos que entrarán en juego en el momento en el que los protagonistas iniciarán su vida en común. Cada pareja vivirá en un apartamento diferente e independiente, pero integrado en un moderno coliving que permitirá llevar a cabo también actividades y ceremonias grupales en presencia de los tres terapeutas del programa, en las que en ocasiones tendrán que decidir si siguen adelante con la experiencia o ponen punto final a su participación.
La audiencia da sentencia a la llegada de 'Casados a primera vista' a Telecinco
Como era de esperar, la audiencia no ha parado de comentar el estreno de 'Casados a primera vista' en redes sociales. Son muchos los que han alabado la apuesta de Telecinco por este formato.
Grandes críticas al casting y al ritmo del programa
No obstante, también hay varias críticas al casting de 'Casados a primera vista'. Muchos no han dudado en compararlo con el de las ediciones de Antena 3 asegurando que ahora es mucho más artificial y poco variado en edades y en estilos. "Es un casting mediocre, de gente plana, sacos todos del barrio de Salamanca. Lo siento pero este programa no era así, esto es un auténtico mojón", señalaba una usuaria.
También son varios los espectadores que se han quejado del poco ritmo de 'Casados a primera vista'. "Las intenciones son buenas, pero el resultado no sé si me convence. Va muy lento de ritmo", destacaba un espectador. "1 hora de programa y no pasó nada que te haga seguir viéndolo", se quejaba otro.
