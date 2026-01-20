La audiencia dicta su veredicto a 'Casados a primera vista', nuevo reality de Telecinco, y hay consenso en una crítica

Telecinco ha estrenado este lunes 'Casados a primera vista', su nuevo docu-reality con el que pretende heredar el público de 'La isla de las tentaciones'. El programa vuelve así a España ocho años después de su emisión en Antena 3, donde contó con cuatro temporadas.

Así, la cadena de Mediaset ha optado por mantener su estrategia con el programa después de que el resto de cadenas hayan alterado su programación con especiales informativos por el trágico accidente de Adamuz.

'Casados a primera vista' es la adaptación española del formato de éxito internacional 'Married at First Sight', que ya ha tenido más de 35 versiones en todo el mundo. En este espacio, doce solteros con diferentes perfiles de edad, profesión y procedencia y con relaciones sentimentales fallidas, ponen su futuro sentimental en manos de un equipo de expertos en psicología, emociones, terapia sexual y de pareja.

Tras un exhaustivo análisis psicológico y de sus niveles de compatibilidad, los tres expertos del programa (la psicóloga Cecilia Martín experta en emoción, compromiso y pasión; el psicólogo Raúl López Lastra especializado en terapias de pareja y rupturas; y la psicóloga Nayara Malnero, experta en terapia sexual y de pareja) les guiarán a través de un intenso viaje emocional cuyo destino final es alcanzar una relación estable y duradera y cuyo punto de partida se producirá precisamente en el altar.

Tras entonar emocionantes votos y pronunciar sendos “sí, quiero” frente a un completo desconocido o desconocida y ante la atenta y sorprendida mirada de sus respectivas familias y amigos, cada pareja, previamente definida por el equipo de expertos basándose en la ciencia y en una dilatada experiencia profesional, disfrutará de una romántica luna de miel en un idílico lugar del mundo, que dará paso a un periodo de convivencia en el que tendrán que afrontar diferentes dinámicas y terapias, siempre de la mano de los especialistas, diseñadas para poner a prueba su relación.

'Casados a primera vista' incorpora en esta nueva versión producida por Bulldog TV ('Bailando con las estrellas') incorpora importantes novedades, especialmente en su ambicioso nivel de producción y en el desarrollo de nuevas y modernas dinámicas que servirán para guiar a las parejas en su camino para responder a la pregunta clave: ¿están finalmente hechos el uno para el otro?

El docu-reality también incorporará nuevas dinámicas y entornos que entrarán en juego en el momento en el que los protagonistas iniciarán su vida en común. Cada pareja vivirá en un apartamento diferente e independiente, pero integrado en un moderno coliving que permitirá llevar a cabo también actividades y ceremonias grupales en presencia de los tres terapeutas del programa, en las que en ocasiones tendrán que decidir si siguen adelante con la experiencia o ponen punto final a su participación.

La audiencia da sentencia a la llegada de 'Casados a primera vista' a Telecinco

Como era de esperar, la audiencia no ha parado de comentar el estreno de 'Casados a primera vista' en redes sociales. Son muchos los que han alabado la apuesta de Telecinco por este formato.

Me parece un programon a priori



A ver cómo va trascurriendo



Me está entreteniendo #CasadosEstreno — 💫 (@_Reality__Tv_) January 19, 2026

Como me está gustando #CasadosEstreno. Que frescura de programa y que ganas de ver como avanza. Muy buen casting. — ☀️ | Diego 🏳️‍🌈 (@EurorandyES) January 19, 2026

Bueno ni tan mal hasta ahora #CasadosEstreno — Ocurre En Tele (@OcurreEnTele) January 19, 2026

De momento me esta gustando, he visto ediciones de otros paises y la verdad que es un muy buen programa #CasadosEstreno — Tribu de tres 🌸 (@TribuDeTres) January 19, 2026

Me gusta que esté programa sea más fino y rollo experimental y no tan trash como tentaciones (que también me gusta). Cada cosa en su sitio. #CasadosEstreno — Rocinette (@lolosaurez) January 19, 2026

Que vuelva este formato despues de mas de diez años es lo mejor que me ha pasado en tiempo #CasadosEstreno — Carlos B. Oliva (@mutenroixi) January 19, 2026

#CasadosAPrimeraVista#casadosestreno

Madre que entretenida estoy. En general el casting está muy bien — LaPetiteMort (@Nuriarf76) January 19, 2026

Grandes críticas al casting y al ritmo del programa

No obstante, también hay varias críticas al casting de 'Casados a primera vista'. Muchos no han dudado en compararlo con el de las ediciones de Antena 3 asegurando que ahora es mucho más artificial y poco variado en edades y en estilos. "Es un casting mediocre, de gente plana, sacos todos del barrio de Salamanca. Lo siento pero este programa no era así, esto es un auténtico mojón", señalaba una usuaria.

Es un casting mediocre, de gente plana, sacados todos del barrio de Salamanca. Lo siento pero este programa no era así. Esto es un auténtico mojón. A estos programas hay que meter personas distintas, para que la variedad haga magia. Son todos y todas iguales #CasadosEstreno — SoyDramas (@Soydramas) January 19, 2026

El elenco de mujeres y hombres de Casados a Primera Vista me parece hiper artificial. Más que un programa de personas reales, parecen mujeres y hombres sacados del barrio de la Moraleja, con cero gracia y conversaciones de lo más absurdas. #CasadosEstreno — alvarorey (@alvaga29) January 19, 2026

Tele5 quiere captar vía el físico de los concursantes, la cuota de audiencia que por sí mismo no lograría el programa.



El problema es que se han olvidado del poder que tiene sentirse identificado… y aquí todos son muy “perfectos”. Dan pereza #casadosestreno pic.twitter.com/O5csofoJ5m — Tazzo (@tazzo34) January 19, 2026

De momento se han cargado la esencia del formato original, donde había pluralidad y variedad... De momento son todos más básicos que las estanterías de la Pombo #CasadosEstreno — 🏳️‍🌈 𝓐𝓵𝓮𝔁🦩𝓑𝓪𝓻𝓮𝓪 🇮🇨 (@AlexBareaTV) January 19, 2026

pero esto q es? desde cuando se conocen los solteros? Q todos sean guapos le quita credibilidad al programa #CasadosEstreno — Fran  (@_Fr_an_) January 19, 2026

Mediaset solo ha cogido gente guapa para el programa o algo jajaja me acuerdo que en Atresmedia no hacían eso, rara vez #CasadosEstreno — Cosasdesolohoy 🧡 (@cosasdemanana) January 19, 2026

Tod@s súper normativos...



A ver cuándo se enteran que queremos personas diversas con historias de verdad.#casadosestreno — Mojito playero (@gremlymojado) January 19, 2026

Creo recordar que en Antena3 no era un grupo tan homogéneo en cuanto a edad.

Esto parecen modelos de LIDLT. #CasadosEstreno — Lunática (@alalunadvalenci) January 19, 2026

Creo que puedo decir que #CasadosEstreno han buscado hacer una versión de cuarentones/as de la Isla de las Tentaciones. — Anes (@AnesCreativo) January 19, 2026

También son varios los espectadores que se han quejado del poco ritmo de 'Casados a primera vista'. "Las intenciones son buenas, pero el resultado no sé si me convence. Va muy lento de ritmo", destacaba un espectador. "1 hora de programa y no pasó nada que te haga seguir viéndolo", se quejaba otro.

Las intenciones con #CasadosEstreno son buenas, pero el resultado no sé si me convence. Va muy lento de ritmo — Carlos (@carlos_tunas) January 19, 2026

Jolín que cutre el lugar de ceremonia! Con el encanto que tenia la boda en antena 3 con el mar al fondo! Se nota que estan mal de pasta en Telecinco ! #CasadosEstreno — Chiqui (@Chiqui60178159) January 19, 2026

1h de programa y no pasó nada q te haga seguir viéndolo

#CasadosEstreno — Fran  (@_Fr_an_) January 19, 2026